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تغطية اكتتاب أول طرح بالبورصة المصرية فى 2020 بقيمة 200 مليون جنيه

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:42 م
تغطية اكتتاب أول طرح بالبورصة المصرية فى 2020 بقيمة 200 مليون جنيه هاشم السيد الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للاستثمار العقاري التي تملك 50% من أسهم إميرالد
كتب هانى الحوتى

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كشف مصدر بسوق المال، عن تغطية اكتتاب نسبة 28% شركة إميرالد للاستثمار العقارى بالكامل بقيمة 202.3 مليون جنيه، وذلك بعد 7 أيام من فتتح باب الاكتتاب فى الطرح، والذى تم تقسيمه بواقع 95% فى اكتتاب خاص للمؤسسات وذوى الملاءة المالية بواقع 66.5 مليون سهم، و5% فى اكتتاب عام بواقع 3.5 مليون سهم.
 
ويبلغ عدد الأسهم المكتتب فيها 70 مليون سهم بسعر 2.89 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه.
 
وكانت شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، قد تولت دور سمسار فى الطرح الخاص لنحو 28% من أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقارى بالبورصة المصرية، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه، بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الطرح.
 
وفى هذا السياق، أكد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن هذا الطرح هو الأول فى البورصة المصرية خلال 2020 ويأتى فى ظل المؤشرات الإيجابية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة من قبل الحكومة المصرية.
 
وأشار رشاد إلى أن تولى مباشر لتداول الأوراق المالية دور سمسار فى الطرح الخاص لنسبة من أسهم إميرالد للاستثمار العقارى بالبورصة يعد نجاحاً جديداً يُضاف إلى سجل نجاحات شركة مباشر خاصة وأن شركة إميرالد ستقدم نموذجاً للطرح القائم على أصول ذات قيمة سوقية تفوق المليار جنيه، تشمل امتلاكها مركزاً تجارياً بمنطقة القاهرة الجديدة، وتقدر مساحة أراضيها التجارية بنحو 40 ألف متر.
 
وأضاف رشاد أن طرح إميرالد هو باكورة الطروحات فى البورصة المصرية والتى يتوقع أن تشهد نشاطاً خلال العام الجارى مع استئناف برنامج الطروحات العامة مثل بنك القاهرة وإى فاينانس وكذلك اهتمام عدد من الشركات الكبرى فى القطاع الخاص بالتواجد بالبورصة خلال الفترة الحالية، الأمر الذى من شأنه دعم الثقة فى البورصة المصرية.
 
وتتوزع ملكية إميرالد للاستثمار العقارى مناصفة بين شركة أمواج العقارية والمصريين للإسكان، وسيتم عبر الطرح بيع 14% من حصة كل مساهم.
 

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