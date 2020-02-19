تعليم الوادى الجديد يعلن فتح باب القبول للعمل التطوعى بالتدريس فى المدارس

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول للعمل التطوعى بمدارس التربية والتعليم والتعليم الفنى داخل المحافظة، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، صلاح مرغني، موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على التصريح للسادة خريجى المؤهلات العليا التربوية من الراغبين فى العمل بمهنة التدريس تطوعا.

أضاف مرغني، أنه سيجرى تقديم الملفات باليد للإدارة التعليمية الراغب العمل تطوعا بها وذلك اعتبارًا من الخميس 20 وحتى الاربعاء 26 من فبراير 2020 م، بما فى ذلك يوم الجمعة ولا يجوز التقدم فى أكثر من إدارة واحدة.

وأشار مرغنى إلى الأوراق المطلوبة للتقدم، هى طلب مقدم باسم مدير عام الإدارة التعليمية، صورة بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية، أصل المؤهل العالى التربوى أو المؤهل التربوى و شهادة الدبلوم التربوية، الموقف من التجنيد للذكور، على أن يجرى الإعلان بمكان وموعد المقابلات الشخصية طبقا للجدول المعلن بكل إدارة تعليمية.

من ناحية أخري، استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى، طلاب مدرسة التربية الفكرية المشاركون فى تصفيات العاب القوى على مستوى الجمهورية وذلك قبل دقائق قليلة من مغادرة المحافظة إلى مدينة أبو قير بالإسكندرية للمشاركة بالبطولة وبحضور أيمن آدم، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

وأشار مرغنى، إلى مشاركة الطالبة إيمان محمد شافعى بالعدو لـ 200 متر، والطالب محمد عاطف يوسف، دفع جلة والطالبة رندا زين العابدين عبد المعز دفع جلة.

وفى سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، مبادرة مجتمعية لنظافة قرية القصر القبلى بالتعاون بين رئاسة القرية ومدرسة القصر الابتدائية.

أكد رئيس مركز باريس بالوادى الجديد، كمال إبراهيم، تنفيذ المبادرة من خلال استخدام معدات الوحدة المحلية وطلبة المدرسة لنظافة شوارع القرية، وتشجير ورفع المخلفات الصلبة والتراكمات القديمة.

أوضح كمال، أن هذه المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد لتفعيل المشاركة المجتمعية بالقرى والمدن والتواصل الدائم مع المواطنين من أجل مستقبل أفضل لأبناء وشباب القرى بالوادى الجديد.

وكانت الوحدة المحلية لمركز باريس بالوادى الجديد، أعلنت يوم الخميس 6فبراير الجاري، عن تنفيذ مبادرة تعاونية تتضمن قافلة متحركة بهدف التنمية والتعمير لقرى المركز، والتى ستنفذ من خلال إقامة معسكر كل 15 يومًا بإحدى القرى بمشاركة شباب القرى المجاورة وأهالى القرية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومعداتھا بما يضمن إنجاز العمل وتحسين الخدمات المطلوبة على الوجه الأمثل لتلك القري.



