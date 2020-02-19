تعليم القليوبية: مد فترة تقديم تظلمات الإعدادية يومين بجميع الإدارات

القليوبية نيفين طه

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم مد طلبات التظلمات للترم الأول بالشهادة الإعدادية يومين آخرين 23،24 من الشهر الجاري لاستقبال الطلبات.

وأشار "عجلان"، إلى أن غدا كان مقرر أن تنتهي طلبات التظلمات والتي بدأت منذ يوم 9 من الشهر الحالي، إلا أنه تم مدها تسهيلا علي الطلاب الذين تخلفوا عن عمل طلبات تظلم، مشيرا إلي أنه فور الانتهاء من أعمال الكنترول ورصد الدرجات في حالة وجود أخطاء بالتصحيح سيتم إعلان النتيجة.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بدء تلقي طلبات التظلم بالإعدادية من الطلاب التابعين لإدارة القناطر الخيرية التعليمية، حيث تقدم الطلبات بمدرسة محمد متولى الشعراوي بنين بجوار إدارة مرور بنها، خلف ديوان عام محافظة القليوبية، بداية من الأحد المقبل الموافق 9 فبراير الجاري، ولمدة 10 أيام من الشهر ذاته على أن يخصص يوم واحد لكل إدارة.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تحديد يوم 9 فبراير لإدارة بنها، و10 فبراير لإدارة طوخ، و11 فبراير لإدارتي قها وكفر شكر، و12 فبراير لإدارة القناطر الخيرية، و13 فبراير لإدارة قليوب، و16 فبراير لإدارة غرب شبرا الخيمة، و17 فبراير لإدارة شرق شبرا الخيمة، و18 فبراير لإدارة شبين القناطر، و19 فبراير لإدارة الخانكة، و20 فبراير لإدارتي الخصوص والعبور.

وأوضح مدير التربية والتعليم، أنه يتم الإطلاع على المواد المقدم بها التظلم بالكنترول بمدرسة 25 يناير بنات، خلف ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، ولابد وأن يرافق الطالب ولي الأمر فقط يوم الاطلاع، على أن يتم الالتزام بتاريخ الاطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعا للتزاحم ولتيسير الأمور، كما يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول أثناء الاطلاع.

وأشار إلى أنه تم تحديد أيام الأحد والاثنين الموافقين 23 و24 فبراير الجاري لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات في الموعد المحدد، كما سيتم تحديد موعد الإطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.

فيما اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية، بنسبة 70.28%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.