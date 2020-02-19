سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الاسكندرية: حضور كثيف بالمدارس ولم تتأثر بالشائعات حول فيروس "كورونا"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:48 م
تعليم الاسكندرية: حضور كثيف بالمدارس ولم تتأثر بالشائعات حول فيروس "كورونا" وكيل تعليم الإسكندرية فى المدارس
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، انتظام سير العملية التعليمية بمدارس الاسكندرية، وحضور كثيف للطلاب بجميع مدارس المحافظة ونسبة غياب طفيفة، مشدداً على أن المدارس والطلاب لم تتأثر بالشائعات حول " فيروس كورونا ".

وشدد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية بشتى أنواعها بصيانة دورات المياه بشكل دورى والمحافظة على نظافتها بالمطهرات اللازمة وعمل لوحات إرشادية بكل مدرسة تشمل طرق الوقاية وعمل ندوات توعية للطلاب والتثقيف الصحى للطلاب بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية ونشر الدليل الإرشادى المعد من وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض بالإدارات والمدارس وتفعيل قرار اللجنة الداخلية للصحة المدرسية رقم 74 لعام 2014 للمحافظة على صحة الطلاب.

من جانبه أكد سامى فضل مدير إدارة المنتزة التعليمية بالأسكندرية، على عدم اكتشاف أى حالات الإصابة بفيروس كورونا بمدارس الأسكندرية، وأوضح فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن ما تم تداوله حول وجود إصابات بمدرسة تحسين الصحة الجديدة التابعة لإدارة المنتزة التعليمية عار تماما من الصحة، و أكد على أنه لم يتم غلق المدرسة وأن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعى.

وأشار سامى فضل، إلى أن الإدارة قد شهدت عدد من القوافل الطبية على مستوى مدارس الإدارة التعليمة فى إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف على الإصابة بالأنيميا والتقزم للطلاب، وكان لمدارس المنتزة التعليمية نصيب كبير فى تلك القوافل الصحية سواء المدارس الحكومية أو الخاصة.

وكانت محافظة الاسكندرية قد أعلنت حرص وتكاتف جميع مؤسسات الدولة لنشر الوعى الصحى والإجراءات الوقائية لدى المواطنين، حيث شاركت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، فى الاجتماع التنسيقى الذى نظمته كلية الطب جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور وائل نبيل عميد الكلية لمناقشة الخطة الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، ومديرية الشئون الصحية، وكافة القطاعات الصحية المعنية.

واستعرض الاجتماع التنسيقى آليات برامج التوعية والتدريب ومكافحة العدوى والسلامة الصحية والمهنية المتعلقة بالمرض إلى جانب التأكد من جاهزية المستشفيات والكوادر الطبية البشرية، وتعاملها مع كافة الاحتمالات.

وكيل وزارة التربية و التعليم (1)
وكيل وزارة التربية و التعليم 

 

المدارس لم تتأصر بالشائعات
المدارس لم تتأثر بالشائعات

 

حضور كثيف بالمدارس
حضور كثيف بالمدارس

 

لا يوجد نسبة غياب
لا يوجد نسبة غياب

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

تعليم الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النقل النهرى لـ"النواب": 8 موظفين يفتشون على الوحدات من أسوان للإسكندرية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:51 م

"القابضة للمياه" ترد على شكوى مشروع الصرف بمنطقة فرعون الجديدة بالإسكندرية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:30 م

الطقس السيء يضرب 6 محافظات.. سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على الإسكندرية وشمال سيناء والغربية وبنى سويف وبورسعيد.. وطوارئ في القليوبية مع انخفاض درجات الحرارة.. والدفع بعربات لشفط المياه من الشوارع

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:36 م

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد المعاهد التعليمية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة