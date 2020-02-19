تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والآثار لإشراك الطلاب فى أعمال الحفائر والتنقيب

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة، حول بروتوكول تعاون بين المعهد، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للآثار.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى أن البروتوكول تضمن مشاركة طلاب الجامعات بالتعاون مع وزارة الآثار فى أعمال الحفائر والتنقيب (كلية الآثار بجامعة القاهرة بمنطقة سقارة ومقبرة بانحسى بعين شمس، وهرم خوفو، وجامعة عين شمس بمنطقة عرب الحصن بالمطرية، وجامعة الإسكندرية فى مرسى باجوش وجزيرة سعدانة ومعصرة النبيذ، وجامعة كفر الشيخ بتل الفراعين، وجامعة المنصورة بتل تبللة بدكرنس، وجامعة المنيا بتونا الجبل، وجامعة الفيوم بكيمان فارس)، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على ترميم الآثار بمراكز أحياء الفن.

وأضاف التقرير أن البروتوكول يشمل أيضًا مشاركة الطلاب في خطط التوعية الأثرية، وكذا الاستفادة من أعمال الطلاب الفنية وعرضها فى الأماكن المحيطة بالمناطق الأثرية، لافتًا إلى ضرورة تنظيم ندوات ودورات توعوية بأخطار الاتجار غير المشروع بالآثار، وقيام الفرق الفنية من طلاب الجامعات لتحويل القصص والأساطير الفرعونية إلي أعمال درامية، وكذا نشر المسابقات الخاصة بالتوعية الأثرية وكيفية الحفاظ علي التراث، فضلًا عن إعداد نشرات دورية ومطويات عن أهم الاماكن والمواقع الأثرية والاكتشافات الأثرية الحديثة، وكذلك قوانين الآثار وحمايتها وأهم المتاحف وتقنياتها.

كما تضمن بروتوكول التعاون تفعيل دور مركز التراث والوعى الأثرى بجامعة القاهرة وإنشاء مراكز مماثلة في جميع الجامعات، وكذا تدريب بعض المفتشين على لغة الإشارة؛ للمساهمة فى نشر الوعى الأثرى لذوى الاحتياجات الخاصة من الجمهور، وإعداد دورة لتنمية الوعى الأثرى لأعضاء هيئة التدريس من خلال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن توفير زيارات مجانية لطلاب الجامعات للمناطق الأثرية والمتاحف لتنمية الوعى الأثرى، وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية كالتصوير الفوتوغرافى للمواقع الأثرية، واقامة مسابقات للطلاب على أن تكون جوائز تلك المسابقات زيارات مجانية للمناطق الأثرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وإدارة التوعية السياحية بقطاع السياحة الداخلية.

من جانبه، أوضح الدكتور طايع عبد اللطيف أن بروتوكول التعاون يأتي انطلاقاً من رسالة معهد إعداد القادة في إعداد كوادر طلابية وقيادات شبابية قادرة على تحمل المسؤولية وبناء شخصية الشباب الجامعي، والاهتمام بالأنشطة الطلابية البناءة وتنمية مهارات الشباب وتعميق الانتماء الوطني والارتقاء بالمستوى المعرفي ودعم الابتكار والإبداع.

وأشار الدكتور طايع عبد اللطيف إلى أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذاً أيضًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي لنشر فكر الأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن قطاع الانشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي قام أيضًا بتنظيم عدة أفواج لطلاب الجامعات لزيارة مدينتي الأقصر وأسوان فى إجازة نصف العام خلال الفترة من 24 يناير إلى 14 فبراير الجارى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.