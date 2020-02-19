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تشغيل 8 مبانى حكومية بالطاقة الشمسية فى الخارجة بتكلفة 5.1 مليون جنيه

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:32 ص
تشغيل 8 مبانى حكومية بالطاقة الشمسية فى الخارجة بتكلفة 5.1 مليون جنيه الطاقة الشمسية - أرشيقية
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلن المهندس مجدى حسن الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من مشروع إنارة 8 مبانى حكومية تابعة للمركز بنظام الطاقة الشمسية بتكلفة 5 مليون و 112 ألف جنيه، مؤكدا على تركيب 8 وحدات طاقة شمسية لإنارة مبانى رئاسة الوحدات المحلية القروية الثمانية التابعة للمركز، وتركيب العدادات لهذه الوحدات، لاحتساب كميات الطاقة الكهربية المستغلة ومحاسبة هيئة الكهرباء على الفائض من هذه الوحدات فى كمية الكهرباء الناتجة من وجرى من خلالها دعم الشبكة الكهربائية فى القرى الثمانية.

أضاف، أن المركز ينفذ مشروعات الطاقة الشمسية فى إنارة المنشآت الحكومية التابعة لها، تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط، بترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ميزة المحافظة بتمتعها باعلى نسبة سطوع شمسى على مستوى العام

ولفت إلى أن المركز أوشك على الانتهاء من مشروعات خطة التنمية المحلية الموحدة، تنمية المركز وقراه بتكلفة إجمالية 36 مليون و52 ألف جنيه فى مجالات الكهرباء وتحسين البيئة والطرق وعدم احتياجات الوحدات الملحية القروية.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد التقى مؤخرا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجددة، بحضور نائب وزير الاستثمار، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بدعم وتشجيع الإستثمارات فى مجال الطاقة الشمسية لإنتاج وتصدير الطاقه الكهربائية وذلك بعد أن وفرت وزارة الكهرباء التغذية الكهربائية الدائمة للمحافظة بعد دخول دائرتين جديدتين من خلال خط الربط الكهربائى بلاط شرق العوينات جهد 220 كيلو فولت.

وكان محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، أعلن الأحد الماضى ، عن حصر المزارعين أصحاب مساحات الأراضى التى تصل لـ3 أفدنة تمهيدًا لبحث سبل دعمهم فى تكلفة الكهرباء والوقد فى أغراض الزراعة عن طريق صندوق استصلاح الأراضى بديوان عام المحافظة حيث أكد الزملوط، أن المحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ خطة طموحة تستهدف دعم صغار المزارعين بمراكز وقرى المحافظة بحيث تتولى المحافظة دعم نفقات وتكاليف الكهرباء والوقود المستخدم فى أغراض الزراعة، على أن تكون هنام مرحلة قادمة من الدعم تستهدف أصاحب الـ5 أفدنة، وذلك فى حال حصر أعداد قليلة من ملاك الـ3 أفدنة.

 

 

 


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