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ترامب يدرس السفر إلى طوكيو لحضور الألعاب الأولمبية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:52 ص
ترامب يدرس السفر إلى طوكيو لحضور الألعاب الأولمبية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يفكر في زيارة اليابان هذا الصيف لحضور الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو.

وردا على سؤال بخصوص الألعاب الصيفية التي ستبدأ في 24 يوليو في طوكيو، قال ترامب إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وجه له دعوة.

 جاء تصريح ترامب خلال اجتماع مع المسؤولين عن تنظيم الألعاب الأولمبية التى ستعقد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة عام 2028.

وأضاف ترامب "سنبت في الأمر،ولم نحسم موقفنا بعد، ربما نقوم بالزيارة.. سنحاول إن استطعنا".

ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى الهند هذا الأسبوع بيد أنه من المعتقد أن تكون زياراته الخارجية محدودة هذا العام حيث أنه يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكبر ملعب كريكت في العالم عندما يصل يوم الاثنين المقبل إلى مدينة أحمد اباد المعقل السياسي لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في بداية زيارة للهند تستغرق يومين وتهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين بعد تصدعها بسبب النزاعات التجارية.

ومن المتوقع أن يزور ترامب أيضا المسكن المتواضع لبطل استقلال الهند المهاتما غاندى خلال أول زيارة رسمية له لأكبر دولة ديمقراطية فى العالم.


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