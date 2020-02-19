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ترامب: نعكف على اتفاق تجارى كبير مع الهند لكنه سيستغرق وقتا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:56 ص
ترامب: نعكف على اتفاق تجارى كبير مع الهند لكنه سيستغرق وقتا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده والهند تعكفان على اتفاق تجارى كبير، لكنه ليس واثقا مما إذا كان سيُستكمل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر. ومع توجه ترامب إلى للهند للقيام بزياته الرسمية الأولى يوم الاثنين، يسعى مفاوضون منذ أسابيع لوضع اتفاق محدود يمنح الولايات المتحدة وصولا أكبر إلى أسواق منتجات الألبان والدواجن الهندية وخفض الرسوم الجمركية على سلع أخرى.

لكن لم يتم الإعلان عن انفراجة بعد وجرى إلغاء زيارة مقررة للممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، مما يبرز الصعوبات التي يواجهها الطرفان في تضييق هوة الخلاف قبيل زيارة ترامب.

وقال ترامب للصحفيين أمس الثلاثاء خارج طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند "يمكننا أن نحظى باتفاق تجاري مع الهند، لكنني أدخر الصفقة الكبرى لوقت لاحق".

وأضاف في نص تصريحات وزعه البيت الأبيض "نجري صفقة تجارة كبيرة جدا مع الهند. سنحصل عليها. لا أعرف ما إذا كانت ستتم قبل الانتخابات، لكننا سنحصل على صفقة كبيرة جدا مع الهند".

والولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين، إذ بلغ حجم تجارة السلع والخدمات بينهما مستوى قياسيا عند 142.6 مليار دولار في 2018.

وفي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا سلعيا بقيمة 23.2 مليار دولار في 2019 مع الهند، تاسع أكبر شريك في تجارة السلع مع واشنطن.

 


الهند

ترامب

امريكا

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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