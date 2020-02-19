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ترامب: استطلاعات الرأي الحقيقية تثبت أننى أتغلب على المرشحين الديمقراطيين

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:53 م
ترامب: استطلاعات الرأي الحقيقية تثبت أننى أتغلب على المرشحين الديمقراطيين دونالد ترامب
كتبت ريهام عبد الله

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أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، أن استطلاعات الرأي الحقيقية الداخلية، تثبت أنه يتغلب على كل المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "استطلاعات الرأي الحقيقية الداخلية، تثبت أنني أتغلب على جميع المرشحين الديمقراطيين، استطلاعات الرأي المزيفة (تمامًا مثل 2016) تظهر خسارة أو تعادلاً، ستثبت استطلاعات الرأي أنها غير حقيقية ومزيفة في الثالث من نوفمبر، تمامًا مثل الأخبار المزيفة فاسدة!".

ترامب
ترامب

وفى سياق آخر أفرج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن عدد من المدانين فى جرائم فساد واحتيال وكذب من بينهم الممول مايكل ميلكين وحاكم ديمقراطى سابق، مستشهدًا بما قال إنه نصيحة من أصدقائه ومساعديه فى مجال التجارة.

 وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فإن الرئيس عفا عن ميلكين وأيضًا مفوض شرطة نيويورك السابق برنارد كيريك وإدوارد ديبارنولو، المالك السابق لنادى سان فرانسيسكو 49ers، وخفف أيضًا الحكم الصادر ضد رود بلاجوجفيتش، الحاكم الديمقراطى السابق لولاية إيلينوس.

وأوضحت الصحيفة أن مكائدهم السياسية والمالية قد جعلتهم أسماء معروفة، وتلقى ثلاثة منهم أحكام بالسجن، بينما دفع ديبارتلو غرامة مليون دولار.

وعفا ترامب أيضًا عن ديفيد سافافيان، مسئول المشتريات الفديرالى الرئيسى فى عهد جورج دبليو بوش والذى حكم عليه بالسجن فى عام 2009 لمدة عام للكذب بشأن صلاته بجاك أبراموف، الذى يعمل مع أحد جماعات الضغط، وعرقل تحقيق حول جهود الأخير للفوز بأعمال فيدرالية. وأصدر الرئيس رأفة لستة أفراد آخرين.

وكان ترامب قد ذكر مرارًا التزامه بإصلاح العدالة الجنائية ومعالجة الأحكام القاسية التى تصدر ضد الأقليات. 

 وبتدخل من كيم كاردشيان فى عام 2018، عفا الرئيس عن أليس مارى جونسون، الأمريكية من أصل أفريقى التى كانت تقضى حكما بالسجن مدى الحياة لإدانة غير عنيفة تتعلق بالمخدرات.


دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي

الانتخابات الرئاسية الامريكية

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