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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:06 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% خاسرا 2.95 نقطة ليصل إلى مستوى 2746.29 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها الاتصالات.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 59.3 مليون سهم محققة ما قيمته 20.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 298 صفقة لعدد 24 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 7 أسهم.
 
وتراجع 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.53%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.93%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.58%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.27%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 2.4 مليون ورقة بقيمة 37.7 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى، عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العامة لمساهمى البنك.
 
 
 

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