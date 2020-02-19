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في استجابة سريعة لقرار المحافظ..

تخصيص مكان لمواطن من ذوى الاحتياجات لبيع الخضروات في البحر الأحمر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:43 م
تخصيص مكان لمواطن من ذوى الاحتياجات لبيع الخضروات في البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مع مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة
البحر الاحمر - عماد عرفة

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لاحظ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته التفقدية لقرية الشيخ الشاذلى، اليوم الاربعاء، مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أهالى القرية، فتوجه إليه مسرعاً للاستماع إليه ومعرفة طلباته.

سأل المحافظ المواطن قائلاً " أنا تحت أمرك، ليك أي طلبات؟"، رد المواطن "شكراً لاهتمامك، طلبي الوحيد توفير كشك لبيع الخضار والفاكهة".

رد محافظ البحر الأحمر قائلاً" من عنيا، بس الاكشاك ممنوعة، هوفرلك مكان لبيع الخضار والفاكهة"، وكلف مدينة مرسى علم ببحث الحالة الاجتماعية للمواطن مع توفير مكان ملائم له.

حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته التفقدية لقرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم، اليوم الأربعاء، على عقد لقاء شعبي مع أبناء القرية للاستماع إلى مطالبهم.

بدأ اللقاء بكلمة من النائب أحمد أبوخليل عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية للمحافظة، حيث رحب بالمحافظ والوفد المرافق له.

والتقط المحافظ طرف الحديث من عضو مجلس النواب، موجهاً كلامه لأهالي القرية قائلاً " المصارحة والشفافية منهجي في العمل، وأعمل على تنفيذ كل ما يصب في المصلحة العامة وخدمة المواطنين، وفقاً لاستراتيجية الدولة ببناء الإنسان، ورؤية مصر 2030، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شدد على حسن معاملة المواطنين، والاستماع إليهم وتنفيذ مطالبهم".

واستجاب المحافظ لمطالب أهالى القرية، وأبرزها انشاء 20 وحدة سكنية لموظفي القرية، وعدد من الوحدات السكنية كمرحلة جديدة، وكذا خزان خرساني لتكديس المياه سعة 3 آلاف متر، وإنشاء سلخانة خارج القرية لمنع الذبح في الشوارع أثناء المولد، ودراسة توفير مكان بديل لمحطة تحلية، وشبكة لضخ المياه، كما كلف قطاع الطرق بالبحر الأحمر بسرعة الإنتهاء من صيانة طريق مرسى علم - الشيخ الشاذلى، وطريق برنيس - الشيخ الشاذلى..

ووافق المحافظ على تخصيص مكان لإقامة محلات تجارية لأهالي القرية، لنقل الباعة الجائلين إليه، بدلاً من افتراش الشوارع أثناء مولد الشيخ أبوالحسن الشاذلى، ووجه بإنارة مدخل القرية، وكلف الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بإعداد مقايسة تقديرية لإنشاء دار مناسبات لخدمة أهالى القرية وضيوفها.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، ورئيس قرية الشيخ الشاذلى، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

 

 


البحرالاحمر

قرية الشيخ الشاذلي ابو الحسن

مرسي علم

محافظ البحر الأحمر

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