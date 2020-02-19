تحرير 40 محضرا تموينيا ببنى سويف وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمنيا

بنى سويف أيمن لطفى

استعرض الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم الأربعاء، تقريرا عن نتائج الحملة التفتيشية التى نفذتها لجنة حماية المستهلك بدائرة مركز ومدينة ببا جنوب المحافظة، والتى أسفرت عن تحرير 40 محضرا، لمنشآت خالفت القانون والاشتراطات الصحية والبيطرية.

وأشار بيان صحفى إلى أن المخالفات شملت 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 7 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية، 6 محاضر لذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية، 5 محاضر لإنتاج خبر ناقص الوزن، 6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 5 محاضر للتصرف فى حصة الدقيق، 3محاضر لحيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومحضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، بالإضافة إلى ضبط 120 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجزر وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى و300 كيلو جرام من شرائح البطاطس التالفة ومنتهية الصلاحية.

وأكد محافظ بنى سويف أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفى المنيا ، حررت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى، 17 محضرا بـ 8 مراكز، بإجمالى 249.600كيلوجرام لحوم بلدية ،قبل تداولها وبيعها فى الأسواق للمواطنين، وتم مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط المتبعة.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية نظمتها المديرية بمراكز (ديرمواس - سمالوط – ابوقرقاص- بندر المنيا -بنى مزار- المنيا – مغاغة- مطاى) بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم ضبط ومصادرة 249.600 كيلو من اللحوم البلدية( بقري- جاموسى –ماعز) منها 137.700 غير صالحة للاستهلاك الادمى و111.900 كيلو جرام من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، وذلك فى إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على الصالح العام.

وأكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، شدد على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.



حملة ل حماية المستهلك ببني سويف



حملة ل حماية المستهلك ببني سويف