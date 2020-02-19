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تجميد أموال 84 شخصًا وكيانًا فى العراق بتهمة تمويل الإرهاب

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:07 ص
تجميد أموال 84 شخصًا وكيانًا فى العراق بتهمة تمويل الإرهاب عادل عبد المهدى - رئيس مجلس وزراء العراق
هند المغربي

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أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا بتجميد أموال 84 شخصًا وكيانًا بتهمة تمويل الإرهاب وفق ما ذكرته فضائية الحدث 
 
 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارًا بتجميد أموال 84 شخصًا وكيانًا بتهمة تمويل الإرهاب <a href="https://t.co/TrLcnS0zgO">pic.twitter.com/TrLcnS0zgO</a></p>&mdash; الحدث (@AlHadath) <a href="https://twitter.com/AlHadath/status/1230033022952628224?ref_src=twsrc%5Etfw">February 19, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

وفى وقت سابق  التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجنرال كينيث ‏ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وأكد حرصه على إبعاد العراق عن ‏الصراعات والاعتداءات، والتعاون لمكافحة الأرهاب .

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن رئيس مجلس الوزراء العراقي أكد أهمية علاقات الصداقة ‏بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والحرص على إبعاد العراق عن أن ‏يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان، مشيرًا إلى قرار مجلس النواب ‏انسحاب القوات الأجنبية بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار وتلبية المتطلبات ‏والاحتياجات المتجددة للعراق وشعبه. 
من جهته، أعرب الجنرال مكنزي عن حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ‏ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره.
 
 

العراق

امريكا

مكافحة الأرهاب

تجميد أموال

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