تأجيل انعقاد القمة العربية الافريقية إلى موعد قريب يتم الاتفاق عليه

أ.ش.أ

تقرر تأجيل عقد القمة العربية الافريقية، فى دورتها الخامسة والتى كان مقررا عقدها فى العاصمة السعودية الرياض فى 16 مارس المقبل إلى موعد آخر قريب يناسب الجانبين يتم الاتفاق عليه.

صرح بذلك مصدر دبلوماسي عربي مسؤول، وقال انه سيتم إرسال مذكرة رسمية للدول الأعضاء بهذا الشأن، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التأجيل من الدولة المضيفة للقمة ( السعودية).

فيما أفادت مصادر دبلوماسية عربية أخرى بأن جمهورية جنوب افريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الافريقي طلبت أن يكون هناك موعد آخر ومزيد من الإعداد والتحضير للقمة .

وكانت القمة العربية الإفريقية فى دورتها الرابعة، عقدت عام 2016 فى غينيا الاستوائية تحت شعار "معا من أجل تنمية مستدامة وتعاون اقتصادي بين أفريقيا والعالم العربي " .

وناقشت القمة قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون السياسي والتنسيق على مستوى القادة العرب والأفارقة في الموضوعات الأساسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة قضية أعباء الديون على أفريقيا، وتسوية النزاعات