سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تأجيل انعقاد القمة العربية الافريقية إلى موعد قريب يتم الاتفاق عليه

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:58 ص
تأجيل انعقاد القمة العربية الافريقية إلى موعد قريب يتم الاتفاق عليه أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقرر تأجيل عقد القمة العربية الافريقية، فى دورتها الخامسة والتى كان مقررا عقدها فى العاصمة السعودية الرياض فى 16 مارس المقبل إلى موعد آخر قريب يناسب الجانبين يتم الاتفاق عليه.

صرح بذلك مصدر دبلوماسي عربي مسؤول، وقال انه سيتم إرسال مذكرة رسمية للدول الأعضاء بهذا الشأن، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التأجيل من الدولة المضيفة للقمة ( السعودية).

فيما أفادت مصادر دبلوماسية عربية أخرى بأن جمهورية جنوب افريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الافريقي طلبت أن يكون هناك موعد آخر ومزيد من الإعداد والتحضير للقمة .

وكانت القمة العربية الإفريقية فى دورتها الرابعة، عقدت عام 2016 فى غينيا الاستوائية تحت شعار "معا من أجل تنمية مستدامة وتعاون اقتصادي بين أفريقيا والعالم العربي " .

وناقشت القمة قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون السياسي والتنسيق على مستوى القادة العرب والأفارقة في الموضوعات الأساسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة قضية أعباء الديون على أفريقيا، وتسوية النزاعات


قمه عربيه

عربيه افريقيه

تاجيل موعد قمه

الدول العربيه

الرياض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هيئة الاستعلامات: 24 قمة عربية وأفريقية ودولية عقدها الرئيس السيسى فى نيويورك

الخميس، 26 سبتمبر 2019 07:43 م

السيسى وقادة الدول العربية يشاركون فى قمة العربية الطارئة بمكة

الجمعة، 31 مايو 2019 12:12 ص

القمة العربية الـ31 فى السعودية تبحث دور إيران الخبيث فى المنطقة.. 30 قمة عربية تاريخ حافل لوحدة العرب.. الإسكندرية شهدت بداية انطلاق عقد مؤتمرات القمة عام 1946.. وفلسطين تحتل المركز الأول بملفات القمم العربية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:00 م

موقف عربى موحد لمواجهة أخطار إيران.. دعوة الملك سلمان لعقد قمة عربية وخليجية طارئة تضع الأمة أمام التزاماتها .. والترحيب العربى بالدعوة يؤكد تكاتف المنطقة لحل الأزمات.. وخبراء:جاءت فى توقيت هام

الجمعة، 24 مايو 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انخفاض أسعار الخشب 20 % بسبب الدولار وتوقف الاستيراد خلال الشتاء

انخفاض أسعار الخشب 20 % بسبب الدولار وتوقف الاستيراد خلال الشتاء

الصحة: إعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من الحصبة خلال 3 شهور

الصحة: إعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من الحصبة خلال 3 شهور

طوارئ بالمرور لمواجهة هطول الأمطار منعًا لحوادث الطرق فى القاهرة والجيزة

طوارئ بالمرور لمواجهة هطول الأمطار منعًا لحوادث الطرق فى القاهرة والجيزة

خلافات بين قطر والإخوان تتسبب فى تقليل الدوحة تمويلها للتنظيم

خلافات بين قطر والإخوان تتسبب فى تقليل الدوحة تمويلها للتنظيم

زوجة تطلب الطلاق: عانيت بسبب مرض حماتى النفسى ومحاولتها إغراق طفلتى

زوجة تطلب الطلاق: عانيت بسبب مرض حماتى النفسى ومحاولتها إغراق طفلتى

"قوى البرلمان": الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج تحمى من التفكك الأسرى

"قوى البرلمان": الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج تحمى من التفكك الأسرى

أنقرة فى ورطة بعد خسائرها بإدلب السورية.. وتراجع الإرهابيين كلمة السر

أنقرة فى ورطة بعد خسائرها بإدلب السورية.. وتراجع الإرهابيين كلمة السر

متهمو الاتجار بالأعضاء البشرية: نستقطب الزبائن عبر الإنترنت والكلى بـ30 ألف جنيه

متهمو الاتجار بالأعضاء البشرية: نستقطب الزبائن عبر الإنترنت والكلى بـ30 ألف جنيه

فيديو.. "دار الإمارة" مقر الحكم العباسى بمصر يغرق فى القمامة ومخلفات المدابغ

فيديو.. "دار الإمارة" مقر الحكم العباسى بمصر يغرق فى القمامة ومخلفات المدابغ

تحويل حركة السيارات بسبب إنشاء كوبرى جديد بحلمية الزيتون وإزالة القديم

تحويل حركة السيارات بسبب إنشاء كوبرى جديد بحلمية الزيتون وإزالة القديم

الصحة: جميع تحاليل الأجنبى الحامل لفيروس كورونا سلبية حتى الآن

الصحة: جميع تحاليل الأجنبى الحامل لفيروس كورونا سلبية حتى الآن

اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة