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تأجيل انطلاق فعاليات مهرجان الهجن بشرم الشيخ ليوم الجمعة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:06 م
تأجيل انطلاق فعاليات مهرجان الهجن بشرم الشيخ ليوم الجمعة سباق الهجن - أرشيفية
شرم الشيخ - محمد حسين

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قررت اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ تأجيل انطلاق الفعاليات التى كانت مقررا غدا الخميس ليوم واحد لتنطلق صباح يوم الجمعة.

وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى، إن التأجيل ليوم واحد فقط ليتثنى اكتمال وصول ضيوف المهرجان والمشاركين، موضحاً أن الانطلاقة ستبدأ يوم الجمعة بحضور ممثلى اتحاد الهجن الإماراتى الداعم للسباق وتتواصل الفعاليات حتى الأحد بعدد 30 شوطًا.

وقال الشيخ محمد ابوعنقه رئيس اللجنة الفنية للمهرجان فى تصريح ل اليوم السابع، إنه بعد الانتهاء من تسجيل بيانات جميع المشاركين، يتم اليوم إعداد الكشوف النهائية بقائمة المتسابقين ومن تم تسجيل بياناتهم تجاوز الألف من الهجن من كل محافظات مصر.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية، أنه لأول مرة تسجل هذه الأعداد من المشاركات، وهذا مؤشر لنجاح السباقات التى سبق ونظمت وشجعت آخرين لم يسبق مشاركتهم على التسجيل هذه المرة وخوض غمار السباق.

وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على ارض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ، وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان .

وسبقت محافظة جنوب سيناء انطلاق الفعاليات بتجهيز مضمار السباق واستقبال الهجانة المشاركين، كما وفرت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء فريق طبى يشرف على اتخاذ اجراءات الطب البيطرى وتتضمن تركيب الشرائح الإليكترونية للهجن، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه .

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى اكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،  والشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ولى عهد أبوظبى.

ومقررا أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى أبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى .


سيناء

الهجن

شرم الشيخ

سباقات الهجن

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