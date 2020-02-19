بوليفيا تنفى استبعاد إيفو موراليس من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

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نفى القضاء البوليفى اليوم الاربعاء ما ورد فى تقارير صحفية حول استبعاد الرئيس السابق إيفو موراليس من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة فى مايو المقبل، وقال سلفادور روميرو رئيس المحكمة الانتخابية فى بوليفيا، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية فى نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية، إنه لم يتم اتخاذ أى قرار حتى الآن بشأن المرشحين حيث إن "جميع الترشيحات يجرى تحليلُها والنظر فيها".

وأوضحت الشبكة أن السلطات الانتخابية البوليفية تنظر حالياً فى ترشيحات مقربين من موراليس كوزير الخارجية السابق "دييجو باري"، المرشح لمجلس الشيوخ، والمرشح الرئاسى للحركة الاشتراكية "لويس أرس" ، كان الرئيس البوليفى السابق إيفو موراليس قد أعلن ترشحه رسمياً لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة فى مايو المقبل، فيما لا يحق له الترشح لولاية رابعة فى الانتخابات الرئاسية.

يذكرأن، طلبت رئيسة بوليفيا المؤقتة جنين أنييس، من وزراء حكومتها تقديم استقالاتهم من أجل مواجهة "مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي" بعد إعلان ترشيح نفسها فى انتخابات الرئاسة المقبلة فى مايو، وقال مكتب الرئاسة فى بيان إنها ستسعى لشغل هذه المناصب بأسرع ما يمكن للحفاظ على استمرار العمل قبل الانتخابات التى تمثل إعادة للانتخابات التى جرت فى أكتوبر تشرين الأول وكانت محل نزاع وأثارت احتجاجات ودفعت الرئيس السابق إيفو موراليس للاستقالة.

وكانت أنييس العضو السابق فى مجلس الشيوخ قد أعلنت ترشحها يوم الجمعة فى خطوة أثارت رد فعل عنيف فى البلاد بعد أن استبعدت من قبل الترشح وقالت إن هدفها الوحيد هو قيادة البلاد إلى انتخابات شفافة جديدة.