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بورصة دبى حمراء بختام تعاملات الأربعاء بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:24 م
بورصة دبى حمراء بختام تعاملات الأربعاء بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسراً 21.19 نقطة ليغلق عند مستوى 2728.05 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 141.7 مليون سهم محققة ما قيمته 124.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2283 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 23 سهماً، واستقرت 5 أسهم.
 
وتراجع 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.85%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.14%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.64%، فقطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 14.99%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.93%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 6.19%، ثم سهم شركة داماك العقاري دبى بنسبة 5.38%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 9.6 مليون ورقة بقيمة 33.6 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى، عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العامة لمساهمى البنك.
 
فيما أعلن بنك دبى التجارى، عن اجتماع مجلس إدارة البنك يوم 23 فبراير الجارى، للموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تحديد نسبة التوزيعات النقدية، وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية لمساهمى البنك والتي ستعقد بتاريخ 11 مارس.
 
بينما أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل 10 مقاعد لدورة مدتها 3 سنوات (2020-2022).
 

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