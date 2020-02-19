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بورصة البحرين تعود للمنطقة الخضراء بجلسة الأربعاء..والمؤشر العام يرتفع بنسبة 0.25%

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:24 م
بورصة البحرين تعود للمنطقة الخضراء بجلسة الأربعاء..والمؤشر العام يرتفع بنسبة 0.25% بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% رابحاً 4.19 نقطة ليغلق عند مستوى 1664.18 نقطة، وذلك بعد تراجعه أمس، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.7 سهم بقيمة 741.7 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.29% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 10%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.63%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.38% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.71%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة ألمنيوم البحرين، عن تعيين حمد الشيبة مديرا إداريا للشئون الإدارية، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد يوم 13 فبراير الجارى.
 
فيما أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب 5 أعضاء لدورة مدتها 3 سنوات وفقا للمادة 16 من النظام الأساسى للشركة، حيث ستتم عملية الاقتراع لانتخاب مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقدها فى 31 مارس عام 2020.
 
كما أعلنت الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار، عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير، وذلك في تمام الساعة 1 ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.
 

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