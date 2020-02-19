"بلومبرج": فنزويلا تطبع أوراقا نقدية فى روسيا

وكالات

تحدثت مصادر وكالة "بلومبرج"، اليوم الأربعاء، عن اتفاق أبرمته فنزويلا مع شركة روسية لطباعة أوراق نقدية فنزويلية.

وبحسب بيانات الوكالة، فإن العقد المبرم بين البنك المركزي الفنزويلي وشركة "غوسزناك"، ينص على طباعة الشركة لـ300 مليون من أوراق العملة الفنزويلية، حيث ستبلغ القيمة الإسمية للأوراق النقدية حوالي 143 مليون دولار .

والجدير بالذكر، أن فنزويلا ليست الدولة الوحيدة التي تطلب من روسيا طباعة الأوراق النقدية، هناك العديد من العملاء من بيلاروس ولبنان وماليزيا ودول أخرى.