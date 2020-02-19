لقى 14 مهاجرا، بينهم طفلان، مصرعهم جراء غرق مركبهم فى المحيط الأطلسى أثناء محاولتهم الوصول من المغرب إلى جزر الكنارى الإسبانية، وذكرت منظمة "ووتش ذى ميد آلارم فون" التى تتلقى نداءات استغاثة من مهاجرين يواجهون صعوبات في البحر، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، الأربعاء، أنه "بعد ثلاثة أيام في البحر، انقلب القارب، ما أدي إلي غرق 14 شخصا، بينهم طفلان".
وأضافت المنظمة أن الناجين أفادوا بأن "سفينة صيد جاءت لمساعدتهم قبل وصول البحرية المغربية التي نقلتهم إلى مدينة الداخلة"، الواقعة على بعد 1700 كم عن الرباط.
من جهته ، قال متحدث باسم قوات خفر السواحل الإسبانية، إن "منظمة ووتش ذي ميد" أخطرتهم بالمأساة، لافتا إلى أن خفر السواحل الإسباني يواصل البحث عن ثلاثة قوارب أخرى أبحرت من المغرب واختفت.
وسجلت جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة السواحل المغربية الشهر الماضي، وصول 708 مهاجرين غير نظاميين، مقابل 40 مهاجرا فقط في يناير 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة