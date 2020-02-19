وأضافت المنظمة أن الناجين أفادوا بأن "سفينة صيد جاءت لمساعدتهم قبل وصول البحرية المغربية التي نقلتهم إلى مدينة الداخلة"، الواقعة على بعد 1700 كم عن الرباط.

من جهته ، قال متحدث باسم قوات خفر السواحل الإسبانية، إن "منظمة ووتش ذي ميد" أخطرتهم بالمأساة، لافتا إلى أن خفر السواحل الإسباني يواصل البحث عن ثلاثة قوارب أخرى أبحرت من المغرب واختفت.

وسجلت جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة السواحل المغربية الشهر الماضي، وصول 708 مهاجرين غير نظاميين، مقابل 40 مهاجرا فقط في يناير 2019.



وكانت مصادر عسكرية بالرباط قالت أمس الثلاثاء، إن البحرية الملكية المغربية قدمت المساعدة، فى عرض البحر المتوسط، لـ111 شخصا فى محاولة للهجرة غير المشروعة غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 22 امرأة بالإضافة إلى قاصرين، واجهوا صعوبات على متن قوارب مطاطية وتقليدية.

وأوضحت المصادر - في تصريح أمس، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كان البعض منهم في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية ، قبل أن يعودوا سالمين إلى موانئ طنجة والناظور والحسيمة بالمملكة.