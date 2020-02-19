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خالد صلاح
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انقطاع الكهرباء بمستشفى المطرية بالدقهلية لتسرب مياه الصرف لغرفة الكهرباء

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:49 م
انقطاع الكهرباء بمستشفى المطرية بالدقهلية لتسرب مياه الصرف لغرفة الكهرباء إنقطاع الكهرباء
الدقهلية - فريق المحافظات

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شهدت مستشفى المطرية العام بشمال محافظة الدقهلية انقطاع التيار الكهربائى نتيجة تسرب مياه للصرف الصحى إلى غرفة كابلات الكهرباء الخاصة بالمستشفى الموجودة أمام المدخل، وتقع بين غرفة المحولات ومبنى مستشفى المطرية، وهو ما نتج عنها حدوث صوت عالى، لوجود تأكل فى الكابلات الكهربائية وحدوث ماس كهربائى مما أدى إلى حدوث عطل فى التيار الكهربائى وتوقف أجهزة الغسيل الكلوى والحضانات بالمستشفى.

 

وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية و محمد حمص رئيس مجلس المدينة إلى المستشفي والدكتورة حمام حماد مديرة الإدارة الصحية بالمطرية، وبرفقته مدير الأزمات والكوارث، والادراة الهندسية وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة.

 

وتم استدعاء والاستعانة بهندسة كهرباء المطرية، وجميع الفنيين، ومنطقة مياه الشرب والصرف الصحى، وجميع الفنيين والفنيين بقسم كهرباء مجلس المدينة، و تم الاستعانة بماكينة لتوليد الكهرباء لحين إصلاح العطل وعودة التيار الكهربائي بصورة طبيعية، وتم عودة العمل بوحدة الغسيل الكلوي والحضانات، ولم يسفر الحادث عن اضرار للمرضي

وعقب التشغيل المؤقت من المحول البديل، تم عقد اجتماع ضم رئيس مجلس المدينة ومديرة الإدارة الصحية ومسئولي شبكة مياه الشرب والصرف الصحي للعمل على حل المشكلة لتجنب تكرارها مرة أخري، وبحث كيفية توفير دعم مالي لتغير الكابلات الكهربائية نظرا لكونها رديئة .

 

 
 
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الدقهلية

مستشفي المطرية

صحة الدقهلية

انقطاع الكهرباء

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