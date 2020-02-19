اليونان: الحكومة ستمضى فى خطة إنشاء مراكز مغلقة لاستقبال المهاجرين

أ ش أ

قال وزير الهجرة اليونانى جيورجوس كوموتساكوس، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم أن تمضى فى تنفيذ قرار يتعلق بإنشاء مراكز مغلقة مخصصة لاستقبال اللاجئين والمهاجرين، مؤكدًا أن الخطة ستعود بالنفع على السكان المحليين، وأضاف كوموتساكوس، فى تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن الحكومة أبدت حسن النية فيما يتعلق بقرار وزارة الهجرة بتأجيل مصادرة أراض من أجل تأسيس مخيمات احتجاز جديدة على خمس جزر فى بحر إيجه لمدة أسبوع.

و أكد وزير الهجرة اليونانى جيورجوس كوموتساكوس، أن ذلك جاء عقب معارضة قوية من المجتمعات المحلية فى اليونان، مشيرة إلى أن الحكومة ستجرى مزيدا من المحادثات مع السكان ومسئولى الإدارة المحلية فيما يخص خطة إنشاء مراكز استقبال المهاجرين.

وكانت الحكومة اليونانية، قد أعلنت يوم الاثنين الماضى، تعليق خططها "الطارئة " لبناء مراكز احتجاز للمهاجرين بالجزر اليونانية القريبة من الساحل التركى، وبدء المفاوضات مع السلطات المحلية الرافضة للخطط، وأوضح وزير شؤون الهجرة نوتيس ميتاراكيس، أنه تم تعليق العمل بالخطة التى أعلن عنها الأسبوع الماضى، حتى يتم مناقشة مطالب السلطات بجزر : "لسبوس" و"شيوس" و"ساموس" و"ليروس" و"كوس" ببحر إيجة، وذلك حسب قناة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وتقول الحكومة ، إنها تريد إنشاء المراكز عوضا عن المخيمات المغلقة المكدسة ، حيث أصدرت أوامر تخصيص الأراضي ، إلا أن سكان وحكام الجزر نظموا تظاهرات مناهضة للخطط ، وأعلنوا أنهم سيمنعون عمليات البناء التي قالوا إنها تضع المزيد من الضغط على مجتمعاتهم الصغيرة.

يشار إلى أنه تم استخدام الجزر الخمس كحواجز طبيعية أمام المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى البر اليوناني الرئيسي -بموجب اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي- مما أدى إلى تكدس المهاجرين في المعسكرات الحالية التي تتسم بصعوبة ظروف المعيشة.