"الهوية المصرية بين الماضى والحاضر والمستقبل" مسابقة للرسم بنادى معلمى طنطا

الغربية – عادل ضرة

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وخالد حسن موجه عام التربية الفنية، ولفيف من الموجهين بالإدارات العشر والمديرية فعاليات المسابقة المفتوحة "الهوية المصرية بين الماضى والحاضر والمستقبل" للرسم بنادى المعلمين بطنطا ، والتى يشارك فيها 5 طلاب من كل مرحلة ابتدائى وإعدادى وثانوى عام وفني، من جميع الإدارات العشر، بحد أقصى 15 طالب من كل إدارة تعليمية، لمدة يوم واحد فقط بدء من التاسعة صباحا، وتنتهى فى الثانية عشر ظهراً، حيث يتم تجميع الأعمال الفنية للطلاب المشاركين، ويتم تقييمها من لجنة من الموجهين بإشراف موجه عام التربية الفنية.

يذكر أن المسابقة والتى يشرف على تنفيذها مدير عام الشئون التنفيذية، تأتى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة بناء الإنسان المصرى والشخصية المصرية، وبتكليف من الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، بتفعيل خطة عمل موحد على مستوى المديرية لبناء وتنمية الشخصية المصرية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه المسابقة المفتوحة وغيرها من المسابقات تأتى لتعظيم شعار "تحيا مصر" لمزيد من إلقاء الضوء على المشروعات القومية والتعريف بالبطولات والتضحيات لشهداء الوطن، ولإضفاء مزيد من الفخر لأبنائنا الطلاب بحضارتنا الفرعونية والقبطية والإسلامية على مر العصور.

من ناحيه أخرى تفقد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير العملية التعليمية داخل عدد من المدارس بإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث زار مدرسة شونى الابتدائية الفصل الواحد، وتلاحظ وجود بعض السلبيات داخل المدرسة، ووجه بتلافى هذه السلبيات فورا خلال 24 ساعة، على أن تتم متابعة المدرسة من قبل مدير عام الإدارة.

كما زار مدرسة شونى الابتدائية، وتلاحظ نظافة المدرسة، وتواجد الامن الإداري، كما لاحظ وجود كاميرات المراقبة لزيادة التأمين بالمدرسة، ونظافة الحمامات.

وأوصى وكيل الوزارة باستخدام المطهرات فى النظافة، حفاظا على سلامة الطلاب، كما تلاحظ وجود عجز فى بعض التخصصات، وعلى الفور أمر مدير عام الإدارة، بالتواصل مع إدارة التوجيه والمرحلة، لسد العجز فورا.