النيابة تنتقل لمعاينة العقار المنهار فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

انتقل فريق من نيابة الشرابية لمعاينة موقع انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، وأمرت بتشريح جثة ربة منزل ونجلها لقوا مصرعهما أسفل الانقاض والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتشكيل لحنة هندسية لمعاينة المكان ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تاثرت بالانهيار من عدمه.

وكانت ربة منول وابنها لقيا مصرعهما فيما أصيبت ابنتها، بعد انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن العقار صادر له امر إزالة منذ عام 1998، إلا أن سكانه قاموا بالطعن على القرار واستمروا في العيش فيه.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع انهيار بأحد العقارات بشارع البستانى

وعلى الفور انتقلت قوات الأنقاذ البرى وتبين أنهيار عقار بشكل جزئى وتبين وفاة سيدة وابنها وإصابة فتاة وتبين أن العقار قديم، وأيل للسقوط وتم اتخاذ كافة الأجراءات القانوينة حيال الواقعة.



العقار المنهار



رجال الحماية المدنية