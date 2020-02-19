المعمل الجنائى يحدد مصير مسئول ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة بالوايلى

كتب سليم على

طالب نيابة الوايلى الجزئية ، رجال المعمل الجنائى بالقاهرة ، بفحص عينة من 13 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، تم ضبطها داخل شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص فى دائرة القسم ، وإعداد تقرير عنها والتأكد من مدى جودتها وتأثيرها على المستهلك لاستكمال التحقيقات .

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، أن مسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى يدير الشركة بدون ترخیص وحیازته على كمیات كبیرة من المستلزمات الطبیة مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل علي مصدرھا بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وبتفتيش رجال المباحث الشركة عثر بداخلها علي 13 ألفا و370 قطعة مستلزمات طبية، وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل علي مصدرھا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى من مواد مجهولة المصدر بمدينة السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة أمنیة من مباحث إدارة شرطة التموین والتجارة، من ضبط "ع. ا" ، 40 سنة، مسئول عن مصنع حلوى " جافھ بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارتھ المصنع بدون ترخیص، وقیامه بتصنیع الحلوى الجافة مستخدماً خامات مجھولة المصدر وغیر مصحوبة، بأیة مستندات تدل علي مصدرھا غاشاً بذلك جمھور المستھلكین بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على" 1.750 طن سكـر، 5 أطنان مواد غذائیة ( سمسم ، حمص ، فول سوداني ، عسل جلوكوز )، 21000 قطعة حلوى جافھ وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا ، 7 ماكينة تصنیع ماكینة، وجاري تحریر المحضر اللازم ، والعرض علي النیابة العامة للتحقيق.