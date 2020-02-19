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المصرية أمنية العمراني تبهر المشاركين بـ "قمة سلامة الطرق" في ستوكهولم

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:25 م
المصرية أمنية العمراني تبهر المشاركين بـ "قمة سلامة الطرق" في ستوكهولم أمنية العمرانى
رسالة ستوكهولم - نورهان مجدي

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طالبت المصرية "أمنية العمراني" - رئيس اللجنة الدائمة للصحة العامة في الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب – في كلمتها اليوم الأربعاء في المؤتمر الوزاري العالمي الثالث عن سلامة الطرق المنعقد في ستوكهولم، قادة العالم بإشراك الشباب في تحقيق هدف سلامة الطرق.

 

وأبهرت "أمنية" الحضور ولاقت كلمتها ترحيب وتفاعل كبير من المشاركين، حيث كانت أمنية ممثلة عن جميع الشباب الحاضرين، وعبرت في كلمتها عن أهمية التوقف عن إلقاء اللوم على الشباب فيما يتعلق بفوضى الطرق، والبدء في العمل سويا مع الحكومات لتحقيق تحالف قوي من خلال الإرادة السياسية.

 

وأضافت: " لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات، لا مزيد من الوعود والالتزامات المزيفة".

 

وفي تصريحات لليوم السابع على هامش المؤتمر، قالت أمنية العمراني بأنها ضمن برنامج يضم العديد من الشباب المهتم بإيجاد حل لحوادث الطرق، والذي افتتح أمس الثلاثاء مؤتمرًا للشباب يواجه قضية حوادث الطرق، لأنها أصبحت السبب الرئيسي لوفاة الشباب حول العالم.

 

وتشارك أمنية في المؤتمر الوزاري العالمي الثالث عن سلامة الطرق المنعقد في السويد والذي يحضره ملك السويد.

 

وفي حديثها لليوم السابع، قالت إنها ومجموعة من الشباب يعملون على التحضير لمؤتمر الشباب الذي تم افتتاحه يوم الثلاثاء، وهو معني بقضية سلامة الطرق والتي تعد السبب الرئيسي لوفاة الشباب.

 

شارك في المؤتمر ١٦٠ شخص من ٧٤ بلد، حيث قاموا بمشاورات قبل حضورهم للمؤتمر، وحددوا طلباتهم من المسئولين تجاه القضية، وكيفية دمج الشباب في عملية وضع حلول لسلامة الطرق.

 

وأوضحت أمنية أنه نتج عن ذلك وثيقة "إعلان الشباب" والتي ضمت جميع التحديات التي تواجه الخمس قارات والمطالب الموجهة للحكومات.

 

ونفت أمنية الصورة الذهنية عن الشباب أنهم لا يعون أزمة سلامة الطرق، مشددة على أن الشباب يعلم جيدًا المخاطر التي تسببها الطرق، والتهديد الذي تشكله الحوادث على حياتهم.

 

تخرجت أمنية في كلية طب عين شمس، وتشغل أيضًا منصب الرئيس المشارك لجمعية الشباب العالمية الثانية، كما أنها عضو من المنظمة الدولية شباب من أجل السلامة على الطرق YOURS.

 

 

 

 


سلامة الطرق

امن الطرق

ستوكهولم

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