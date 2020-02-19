سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور يعيد فتح طريق العين السخنة بعد زوال الشبورة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:49 ص
المرور يعيد فتح طريق العين السخنة بعد زوال الشبورة الشبورة المائية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، طريق العين السخنة بعد تلاشى الشبورة من أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. 
 
كانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق العين السخنة فى الاتجاهين، بسبب وجود شبورة كثيفة أعلى الطريق، منعا لوقوع اى حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية،مع تواجد كافة الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق. 
 
وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الارصاد الجوية 
 
و شددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة و التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدا.
 
كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة و اختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارىء كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.
 
و أوضحت ادارة المرور على عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.
 
و شددت ادارة المرور على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية و زيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات و يجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

اخبار المرور

الشبورة المائية

حوادث الطرق

اخبار الحوادث

ارشادات المرور

طريق العين السخنة

أخبار عاجلة

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

التعليم تعلن اشتراك طلاب أولى ثانوى فى بنك المعرفة.. وتؤكد: تدريب الطلاب من قبل المعلمين للدخول على المحتوى الرقمى.. ومصادر: المحتوى الإلكترونى يعزز القدرات على فهم التقييم الجديد وأسئلة الامتحانات

التعليم تعلن اشتراك طلاب أولى ثانوى فى بنك المعرفة.. وتؤكد: تدريب الطلاب من قبل المعلمين للدخول على المحتوى الرقمى.. ومصادر: المحتوى الإلكترونى يعزز القدرات على فهم التقييم الجديد وأسئلة الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة