سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المركزى الأوروبى: استقرار فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو فى 2019

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:21 م
المركزى الأوروبى: استقرار فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو فى 2019 البنك المركزى الأوروبى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال البنك المركزى الأوروبى، اليوم الأربعاء، إن ميزان المعاملات الجارية فى دول منطقة اليورو سجل فائضا يعادل 3.1 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019، دون تغيير عن النسبة المسجلة فى عام 2018.
 
وذكر البنك، فى بيان صحفى، أنه "وفقا للنتائج الأولية لعام 2019 ككل، سجل ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 326 مليار يورو (3.1 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو) مقارنة بفائض 359 مليار يورو (3.1 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو) فى 2018".
 

اليورو

منطقه اليورو

البنك المركزى الاوروبى

المركزى الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة