المركزى الأوروبى: استقرار فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو فى 2019

رويترز

قال البنك المركزى الأوروبى، اليوم الأربعاء، إن ميزان المعاملات الجارية فى دول منطقة اليورو سجل فائضا يعادل 3.1 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019، دون تغيير عن النسبة المسجلة فى عام 2018.

وذكر البنك، فى بيان صحفى، أنه "وفقا للنتائج الأولية لعام 2019 ككل، سجل ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 326 مليار يورو (3.1 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو) مقارنة بفائض 359 مليار يورو (3.1 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو) فى 2018".