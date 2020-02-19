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المرصد السورى: القوات التركية تنسحب من قرى جديدة بريف تل تمر الشمالى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:38 م
المرصد السورى: القوات التركية تنسحب من قرى جديدة بريف تل تمر الشمالى انسحاب القوات التركية
هند المغربي

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أفاد  المرصد السورى لحقوق الإنسان أن القوات التركية انسحبت من مواقع جديدة فى ريف بلدة تل تمر بعد أسبوع من انسحابها من مناطق عدة هناك، ووفقاً لمصادر المرصد السورى فإن الأتراك انسحبوا اليوم من قرى هراس والسودة والمناجير والشبلية، وعمدوا إلى إحراق مقراتهم قبيل الانسحاب، دون معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن أسباب الانسحاب، وأضافت مصادر المرصد السورى بأن توتراً يسود المنطقة هناك بين القوات التركية والفصائل الموالية لها.

 

فيما كان المرصد السورى رصد فى الـ 12 من الشهر الجارى، انسحاب القوات التركية من مواقعها فى قرى حليوة وجاموس وعريشة ومحمودية والسودة والسعيد وخربة جمو الواقعة في منطقة تل تمر – أبو رأسين (زركان)، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الانسحاب، فيما رجحت مصادر بأن القرى تلك لم تكن ضمن المخطط التركى فى الأساس، كما توجه قسم من القوات المنسحبة إلى بلدة تل حلف الواقعة غرب مدينة رأس العين (سرى كانييه) على بعد 3 كم عنها.

 

 


المرصد السوري

تركيا

سوريا

القوات التركية

ريف تل تمر

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