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القبض على سيدة دفنت طفلتها السفاح داخل مقابر المعصرة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:49 م
القبض على سيدة دفنت طفلتها السفاح داخل مقابر المعصرة متهمة- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على سيدة أثناء دفنها لطفلة ولدت سفاحا خوفا من افتضاح أمرها بمنطقة المعصرة وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا بالعثور على جثة طفلة بمنطقة مدافن عزبة الوالدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين العثور على جثة طفلة بالعقد الأول من عمرها وبها آثار عقر بجسدها وبتكثيف الإجراءات الأمنية لرجال المباحث وتفريغ الكاميرات، تم التوصل إلى هوية المتهمة وتم تحديدها.

 

وبضبطها اعترفت أمام رجال المباحث، بقيامها بدفن طفلتها خوفا من افتضاح علاقتها الآثمة مع عاطل، والتى أسفرت عن حملها سفاحا ولم تقيدهما بالسجلات المدنية ولم يستخرج لهما شهادات ميلاد، وأصيبت بحالة إعياء شديد وتوفت فاختمر بذهنها دفنها بالمقابر دون علم أحد وعدم كشف أمر العلاقة غير المشروعة بعشيقها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتقل فريق من النيابة الى موقع الحادث، لإجراء المعاينة.

 

ويقول خبراء القانون، أنه من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام وتعد من الجرائم التى يهتز لها المجتمع، وفى مجال القانون تعد من اكبر الجرائم  اهميه، وذلك ليس فقط لاثرها فى المجتمع ولكن ايضا لمقدار العقوبه التى توقع على المتهم ان ادين بها، كما أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .

ويضيف خبراء، أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام ، ومن قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.

 


دفن طفلة

احمل السفاح

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