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القابضة لمياه الشرب تشارك فى ورشة عمل إقليمية بعنوان "صحتهم ..مستقبلهم"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:19 م
القابضة لمياه الشرب تشارك فى ورشة عمل إقليمية بعنوان "صحتهم ..مستقبلهم" المهندس ممدوح رسلان
كتب أحمد حسن

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شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى ورشة عمل تحت عنوان" صحتهم - مستقبلهم" بمدينة الأقصر، والتى أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بالتعاون مع الشركة القابضة، وذلك بحضور ممثلى الشركة، ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات  (المنيا - الفيوم - بنى سويف - أسيوط - الأقصر)، ووكلاء وزارة التربية والتعليم بتلك المحافظات.
 
وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: تناولت ورشة العمل استعراضا لانجازات مشروع(صحتهم - مستقبلهم) بمحافظتى المنيا والفيوم، والذى أسفر عن توعية 330 ألف تلميذ بالمحافظتين بعدد 360 مدرسة، وارتكز المشروع على خمسة محاور أساسية وهى : ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها، والنظافة الشخصية، والاستخدام الآمن للصرف الصحى، والنظافة العامة، والتغذية السليمة. 
 
وأضاف رئيس الشركة، أنه تم مناقشة الخطة الموضوعة لصيانة دورات المياه بالمدارس المستهدفة بالمشروع، بهدف الحفاظ على صحة الأطفال وترشيد استهلاك المياه، متضمنة تركيب القطع الموفرة للمياه بكل مدرسة، وكذا تدريب عدد 1800 مدرس كسفراء للتوعية المائية بالمدارس. 
 
وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أن شركات أسيوط، وبني سويف، والأقصر، استعرضت جهودها فى مجال التوعية المائية بترشيد استهلاك المياه وأهم ملامح الحملات الجماهيرية التي تطلقها لرفع الوعي المائى، كما قامت الشركة القابضة من جانبها بالتأكيد على مجالات التعاون بينها وبين منظمة "اليونيسيف"، والتي بدأت منذ عام 2006 فى مجال التوعية والاتصال، والتي تتضمن دعم المنظمة  لبناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالإدارات المتعاملة مع الجمهور بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومشروع القرض الدوار الذى تم تطبيقه بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والقاهرة، وقنا، والفيوم، للوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي للأسر محدودى الدخل. 
 
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب عبدالعزيز، مدير برنامج المياه بمنظمة"اليونيسيف"، على تلاقى الرؤى والأهداف بين المنظمة والشركة القابضة، كشركاء أساسيين للحفاظ على صحة ومستقبل الأطفال. 
 
كما تناولت ورشة العمل اطلاق برنامج إلكتروني تموله "اليونيسيف" لميكنة أعمال إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية وخدمة العملاء بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في متابعة وتقييم وقياس الأثر والعائد من أنشطة التوعية والارتقاء بمستوى أداء خدمة العملاء.

الشركه القابضه للمياه

القابضه لمياه الشرب

الأمم المتحدة

ورشه عمل

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