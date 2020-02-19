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الغيوم تغطى سماء المحافظات .. وأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:11 م
الغيوم تغطى سماء المحافظات .. وأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة أمطار
كتب محمود راغب

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تشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر، وذلك تزامنا مع موجة الطقس السئ التى ضربت البلاد بداية من السبت الماضى، وصاحبها انخفاضا ملحوظا فى  على أغلب الأنحاء .

 

وامتدت موجة الطقس السئ للعاصمة، حيث تغطى سماء القاهرة والجيزة سحب كثيفة وغيوم، وسط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ونشاط للرياح تسبب فى زيادة الاحساس ببرودة الأجواء .

 

 ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل والرياح تنشط على أقصى الغرب تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مايل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

 


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