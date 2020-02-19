"العصار" يستقبل وزير الصناعات العسكرية البيلاروسى لبحث التعاون المشترك

كتب زكى القاضى

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، رومان جولوفشينكو وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي والوفد المرافق له بحضور السفير سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا في مصر لبحث موضوعات التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وخلال اللقاء تم الإشارة إلى اهتمام القيادة السياسية بالدولتين علي تعميق التعاون المشترك والتنسيق لإنتاج معدات علي جودة عالية وبأسعار منافسة، كما تم مراجعة الموقف التنفيذي لبنود خارطة الطريق التي تم توقيعها في يوليو من العام الماضي والتأكيد علي حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير ملفات التعاون مع الشركات البيلاروسية في المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية ، كما تم الإشارة إلي التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات المدنية.

وأكد الوزيران خلال اللقاء علي ضرورة المضي قدماً في موضوعات التعاون وتشكيل لجان لبحث كافة البنود بشكل أكثر دقة لدفع عجلة التعاون المشترك وذلك استعداداً للقاء اللجنة المشتركة في مينسك قريباً، وقد أشاد "جولوفشينكو" بالتعاون الناجح بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية والذى يدعو إلى فتح المزيد من مجالات التعاون المشترك كون مصر بوابة للنفاذ إلى السوق الإفريقي والعربي وأشار إلى ما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من وجود تكنولوجيا متطورة وخبرات علمية وفنية تواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع في العالم.