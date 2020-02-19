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العاصفة دينيس تحول موقف سيارات بريطانى إلى شلال من الفيضانات.. فيديو

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:43 م
العاصفة دينيس تحول موقف سيارات بريطانى إلى شلال من الفيضانات.. فيديو موقف سيارات بريطانى
كتب محمد شعلان

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ما زالت بريطانيا تتعرض لتبعات خطيرة بسبب العاصفة دينيس التى تضرب بريطانيا وايرلندا وعدة دول أوروبية منذ أيام بموجة فيضانات هائلة أغرقت شوارع المدن البريطانية، واستمرارًا لهذه المأساة عرضت قناة "روسيا اليوم" فيديو لكوبري مجهز كموقف للسيارات تحول فجأة إلى شلال تغمره مياه الفيضانات من آثار العاصفة "دينيس"، وأظهرت اللقطات الموقف وكأنه شلال طبيعى فى أحد الأدغال وليس موقف للسيارات فى شوارع بريطانيا.

وتتعرض بريطانيا لتبعات خطيرة بسبب العاصفة دينيس التى ضربت بريطانيا وأيرلندا وعدة دول أوروبية منذ أيام بموجة فيضانات هائلة أغرقت شوارع المدن البريطانية، وقد رصدت كاميرات وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، وكذا كاميرات المواطنين، لحظات مرعبة عاشها المواطنين فى المملكة المتحدة بسبب المياه التى غمرت الشوارع وارتفعت بصورة كبيرة كادت تغطى الجسور المرتفعة عن الأرض بعدة أمتار.

 

ويشار إلى أن العاصفة دينيس، ضربت عدة دول أوروبية مما أدى إلى مقتل رجل جنوب ويلز بعد سقوطه فى نهر، وفق لما أعلنته الشرطة البريطانية، ولقى شخص حتفه، الأحد، إثر سقوطه فى نهر بجنوب ويلز البريطانية بعدما ضربت العاصفة دينيس عدة مناطق فى البلاد، وقال مركز الشرطة المحلى، إن جثة الرجل وجدت فى منطقة بعيدة بعد أن جرفتها مياه النهر، كما تم انتشال جثتين، صباح السبت، على سواحل جنوب إنجلترا.

 

وذكرت أجهزة الطوارىء البريطانية أنها تتعامل مع حادث كبير في جنوب مقاطعة ويلز بعد أن ضربت العاصفة دينيس المملكة المتحدة وأيرلندا؛ متسببة فى حدوث أمطار غزيرة وفيضانات. وأوضحت هيئة الإنقاذ والإطفاء في جنوب (ويلز)- في بيان أوردته قناة (يورونيوز) الأوروبية، أن الوكالات تواصل التعامل مع العديد من الفيضانات والانهيارات الأرضية والتي تطلبت إجلاء السكان من منازلهم.

 

وتسببت العاصفة فى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتوقف خطوط السكك الحديدية وغمر الطرقات بالمياه، وتمكن رجال الإنقاذ، أمس، من انتشال جثتين من البحر قبالة سواحل جنوب إنجلترا، فيما قام الجنود ببناء حواجز الفيضانات. ووصلت العاصفة دينيس أيضا إلى الساحل الفرنسي.


موقف سيارات بريطانى

العاصفة دينيس

بريطانيا

امطار

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