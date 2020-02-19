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العائلة المالكة البريطانية تدرس منع الأمير هارى وزوجته من استخدام كلمة "ملكى"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:09 م
العائلة المالكة البريطانية تدرس منع الأمير هارى وزوجته من استخدام كلمة "ملكى" الأمير هارى وزوجته ميجان
لندن (رويترز)

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تناقش العائلة المالكة البريطانية مع الأمير هارى وزوجته ميجان، منع استخدامهما كلمة "ملكي" فى علامتهما التجارية بعدما تخلى الزوجان على نحو مفاجئ عن واجباتهما الملكية لبدء حياة جديدة فى كندا.

واتفق هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، مع الملكة فى الشهر الماضى على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين فى العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها فى السعى "لدور تقدمى جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

وقال مصدر ملكى "نظرا لأن دوق ودوقة ساسكس يتنحيان عن دوريهما كعضوين بارزين فى العائلة المالكة ويسعيان للاستقلال المالى فسوف يتعين مراجعة استخدام كلمة ’ملكي’ فى هذا السياق".

وأضاف المصدر "المناقشات لا تزال جارية"، ويستخدم هارى وميجان علامة "ساسكس رويال" بكثرة.

ويحمل الموقع الإلكترونى الخاصة بهما الاسم نفسه كما يستخدمانه فى علامتهما التجارية ومؤسستهما للاستخدام فى الكتب والأدوات المكتبة والملابس مثل أثواب النوم والجوارب والحملات الخيرية وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

وقال المصدر الملكى "فى إطار عملية انتقال دوقة ودوقة ساسكس للفصل الجديد من حياتهم، يجرى التخطيط لإطلاق مؤسستهما الجديدة التى لا تهدف للربح. سنعلن التفاصيل فى حينها".

وعبر هارى عن حزنه لاضطراره التخلى عن واجباته الملكية فى اتفاق مع الملكة قائلا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميجان فى مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق فى حياتهما.

 

 


العائلة المالكة البريطانية

الأمير هارى

ملكي

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الملكة إليزابيث

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