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الصين لن ترسل مسؤولين لقمة مجموعة العشرين فى الرياض بسبب كورونا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:02 ص
الصين لن ترسل مسؤولين لقمة مجموعة العشرين فى الرياض بسبب كورونا كورونا
رويترز

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قال مسؤولون إن البنك المركزى الصينى ووزارة المالية لن يرسلا أى مسؤول لحضور اجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية فى دول مجموعة العشرين فى الرياض بسبب تفشى فيروس كورونا.

لكن مسؤولا فى وزارة المالية قال إن ممثلى الصين لدى البنك الدولى سيحضرون الاجتماع المقرر يومى 22 و23 فبراير.

كانت قالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 1749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء انخفاضا عن حالات اليوم السابق التي بلغت 1886 .

وتمثل الحالات المسجلة يوم الثلاثاء أدنى معدل للإصابات الجديدة منذ 29 يناير، حيث ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 74 ألفا و 185 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2004 حتى نهاية أمس الثلاثاء بزيادة 136 حالة وفاة عن اليوم السابق.

وكانت اللجنة الصحية بإقليم هوبى بالصين، قد قالت على موقعها الإلكترونى إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بالإقليم ارتفع إلى 1921 حتى نهاية أمس، الثلاثاء بعد وفاة 132 آخرينوأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 1693 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم إلى 61 ألفا و 682 حالة.

وكانت قناة العربية، أفادت أن الصين سجلت أقل عدد للإصابات اليومية بفيروس كورونا، منذ ظهور المرض بعدد من مدنها، منذ شهر يناير الماضي.

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن فيروس كورونا يقتل 15% من المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والسلالة التى لم يسبق لها مثيل هى أشد شراسة وأكثر عدوى 20 مرة أكثر من السارس، وأجرى مسؤولو الصحة الصينيون أكبر دراسة على الإطلاق على فيروس كورونا.

وأظهرت النتائج، أن فيروس كورونا قد شكل أكبر تهديد للمرضى الأكبر سنا، كما أنه خطير بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب تم تسجيل أكثر من 73 ألف حالة، ما يصل إلى 99 % منهم في الصين.

 

 


كورونا

الصين

قمة العشرين

البنك المركزى الصينى

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