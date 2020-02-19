الصين تلغى اعتماد 3 مراسلين من "وول ستريت جورنال" بسبب مقال

وكالات

قررت الصين إلغاء اعتماد ثلاثة من مراسلى "وول ستريت جورنال" لديها، إثر مقال تحت عنوان "الصين مريض آسيوى حقيقي"، غطت فيه الصحيفة مكافحة الصين كورونا، وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، أن بلاده طالبت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال"، بالاعتذار العلنى ومعاقبة المذنبين لكن لم تتم تلبية هذا المطلب.

وأضاف: "قررت الصين اعتبارا من هذا اليوم إلغاء اعتماد مراسلى "وول ستريت جورنال" الثلاثة فى بكين".

وتابع: "نشرت الصحيفة المذكورة فى الـ3 من فبراير، مقالة تشوه جهود الحكومة الصينية والشعب الصينى فى مكافحة الوباء. كما تجرأ المحررون على إعطاء المقال عنوانا عنصريا مذهلا وهو: "الصين مريض آسيوى حقيقي"، مما تسبب بسخط شديد من جانب الشعب الصينى وإدانة دولية واسعة النطاق. لقد أعرب الجانب الصينى مرات عن احتجاجه للصحيفة، وشرح لهيئة تحريرها موقفه الحازم والعادل وطالبها بالاعتراف بجدية غلطها وضرورة الاعتذار علنا، والتحقيق فى الموضوع ومعاقبة المذنبين".

وقالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إنه يمكن القول أن الحكومة الصينية سيطرت بشكل عام على انتشار فيروس كورونا، باستثناء مقاطعة ووهان مصدر تفشى الوباء، موضحة أن عدد الوفيات وصل إلى 2009، معظمها في ووهان، وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أنه تم شفاء أكثر من 14 ألف من المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة أن فيروس كورونا أثر على الاقتصاد الصينى، حيث توقفت معظم المصانع، واستثمرت الحكومة الصينية أكثر من 66 مليار إيوان، بما يساوى 9.5 مليار دولار أمريكية للوقاية والسيطرة على انتشار الوباء.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قالت إن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد"، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات.