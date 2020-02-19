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الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:00 ص
الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى تطعيم شلل الأطفال
كتب وليد عبد السلام

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تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الرابع على التوالى، نشاطها فى تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان بجميع أنحاء الجمهورية .

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن التطعيمات الروتينية الإجبارية الخاصة بتطعيم شلل الأطفال أصبحت تعطى "فمويًا"، بالإضافة إلى "الحقن" طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن الأطفال المواليد من تاريخ 1/1/2016 وحتى أبريل 2018، سيجرى إعطاؤهم جرعة إضافية "حقن" ضد مرض شلل الأطفال، لأنهم لم يحصلوا عليها طبقًا لتوصية منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن، على أن يجرى إعطاؤهم هذه الجرعة الإضافية بداية من 15 مارس المقبل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى، أن الحملة القومية ضد شلل الأطفال يتم تطعيم الأطفال بها "فمويًا" وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافتًا إلى أن التطعيم فى الريف يتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.

وأضاف "مجاهد"، أنه جرى وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لافتًا إلى مشاركة حوالى 90 ألف فرد من الأطقم الطبية بالحملة، حيث تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة القومية ضد شلل الأطفال.

وكشف مجاهد، عن توفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم طوال الـ4 أيام فترة تنفيذ الحملة، لافتًا إلى عقد اجتماع مسائى لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفى مديريات الشئون الصحية لمراجعة أعمال الحملة يوميًا.

وأكد أن الوزارة قامت بالتنسيق لمشاركة وتعاون كافة قيادات المجتمع المحلى والهيئات الحكومية وغير الحكومية، لافتًا إلى أنه ستجرى متابعة أعمال الحملة يوميًا من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة.

وذكر "مجاهد"، أنه جرى تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التى يتواجد بها مرض شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وقال، إن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة فى إطار أهداف التنمية المستدامة فى مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.


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