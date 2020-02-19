اعتقلت الشرطة التايلاندية شخصا يشتبه فى تنفيذه حادث اطلاق نار وقع مؤخرا بمركز تجارى فى العاصمة بانكوك، وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال المشتبه به في الساعات الأولى من صباح اليوم بمقاطعة فيتشابوري جنوب غربي بانكوك، وقد أقر بأنه نفذ عملية إطلاق النار في مركز "سينشري بلازا" في بانكوك.
والمشتبه به يدعى دانوسورن نومشاروين، وهو بائع في مركز تجاري آخر في بانكوك، وهو متهم بقتل زوجته السابقة التي كانت تعمل في عيادة للتجميل في "سنتشري بلازا" وإصابة موظفة أخرى.
ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه الذي تشهده تايلاند خلال ستة أسابيع، وجاء بعد نحو أسبوع من مصرع 29 شخصا في مدينة ناخون راتشاسيما برصاص جندي في مركز للتسوق كان يتحصن به لمدة 16 ساعة.
وكانت السلطات التايلاندية، أعلنت الثلاثاء، مقتل أحد الأشخاص نتيجة حادث إطلاق نار من قبل مجهول فى مركز تجارى فى العاصمة التايلاندية بانكوك، ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.
وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك الثلاثاء، وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون، أن "حادثة إطلاق نار وقعت في سينشرى بلازا. كانت قضية شخصية. قتل شخص وأصيب آخر".
وتعرفت الشرطة على المشتبه به، وتبين أنه الجندي جاكرابانت توما البالغ من العمر 32 عاما، وهو محترف وكان مدرب رماية في وحدته العسكرية وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص بعناصر قوات "الكوماندوز".
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