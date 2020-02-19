بانكوك (أ ش أ)

اعتقلت الشرطة التايلاندية شخصا يشتبه فى تنفيذه حادث اطلاق نار وقع مؤخرا بمركز تجارى فى العاصمة بانكوك، وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال المشتبه به في الساعات الأولى من صباح اليوم بمقاطعة فيتشابوري جنوب غربي بانكوك، وقد أقر بأنه نفذ عملية إطلاق النار في مركز "سينشري بلازا" في بانكوك.

والمشتبه به يدعى دانوسورن نومشاروين، وهو بائع في مركز تجاري آخر في بانكوك، وهو متهم بقتل زوجته السابقة التي كانت تعمل في عيادة للتجميل في "سنتشري بلازا" وإصابة موظفة أخرى. ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه الذي تشهده تايلاند خلال ستة أسابيع، وجاء بعد نحو أسبوع من مصرع 29 شخصا في مدينة ناخون راتشاسيما برصاص جندي في مركز للتسوق كان يتحصن به لمدة 16 ساعة.

وكانت السلطات التايلاندية، أعلنت الثلاثاء، مقتل أحد الأشخاص نتيجة حادث إطلاق نار من قبل مجهول فى مركز تجارى فى العاصمة التايلاندية بانكوك، ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك الثلاثاء، وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون، أن "حادثة إطلاق نار وقعت في سينشرى بلازا. كانت قضية شخصية. قتل شخص وأصيب آخر".

يأتى ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار فى شمال شرقى تايلاند، أسفر عن مقتل 29 شخصا، وأعلنت الشرطة أنها تمكنت من قتل الجاني بعد 12 ساعة من المواجهة، وهو جندي يدعى جاكرابانت توما (32 عاما) حيث كان قد سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين ثم فر بواسطة سيارة عسكرية، ليدخل لاحقا إلى المركز التجاري ويطلق النار بشكل مكثف على الحاضرين أمس ، السبت، وأعلن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا في وقت سابق من اليوم أن مطلق النار كان يعاني من مشاكل شخصية مرتبطة ببيع منزل.

وقال مسئولون إن قوات الأمن قتلت بالرصاص الشخص الذى أطلق النار بشكل عشوائى فى شمال شرق تايلاند.

وانتابت المواطنين فى تايلاند، حالة من الرعب مع ورود أخبار أن مسلح طليق بسلاحة ويطلق النار عشوائيا على المدنيين بالقرب من أحد المولات التجارية شمال البلاد، وأعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، أن وحدات من القوات الخاصة اقتحمت المركز التجارى، وأخلت مئات الأشخاص منه.

وتعرفت الشرطة على المشتبه به، وتبين أنه الجندي جاكرابانت توما البالغ من العمر 32 عاما، وهو محترف وكان مدرب رماية في وحدته العسكرية وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص بعناصر قوات "الكوماندوز".