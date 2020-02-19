والمشتبه به يدعى دانوسورن نومشاروين، وهو بائع في مركز تجاري آخر في بانكوك، وهو متهم بقتل زوجته السابقة التي كانت تعمل في عيادة للتجميل في "سنتشري بلازا" وإصابة موظفة أخرى.

ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه الذي تشهده تايلاند خلال ستة أسابيع، وجاء بعد نحو أسبوع من مصرع 29 شخصا في مدينة ناخون راتشاسيما برصاص جندي في مركز للتسوق كان يتحصن به لمدة 16 ساعة.