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السيطرة على حريق محول كهرباء بباسوس فى القناطر الخيرية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:25 م
السيطرة على حريق محول كهرباء بباسوس فى القناطر الخيرية مطافئ-ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بمحول كهرباء بباسوس بالقناطر الخيرية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمحول كهرباء بباسوس بالقناطر الخيرية.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بسيارتى إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية سيطرت على حريق نشب بمنزل سكنى بقرية الدير، بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية دون خسائر بشرية وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق الأخرى وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود طارق رئيس نيابة طوخ، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بمحافظة القليوبية بانتداب الادلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتشكيل لجنة من الوحدة المحلية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية بتقدير خسائر الحريق وأسبابه.

وفى سياق آخر انتقل على الفور المهندس محمد خيرى رئيس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية لمكان الواقعة وأمر بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر .

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل سكنى بسوق الثلاثاء بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم إخطار الحماية المدنية بقيادة اللواء احمد العشماوى، وتم على الفور بالانتقال لمكان الحريق بقرية الدير بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وأمرت النيابة العامة بانتداب الادلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتشكيل لجنة من الوحدة المحلية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية بتقدير خسائر الحريق وأسبابه.

كما أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود طارق رئيس النيابة وإشراف المستشار حسن على المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها بمحافظة القليوبية تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.


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