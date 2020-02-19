السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الوراق دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق دون إصابات، أنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق ، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.