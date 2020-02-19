السيسي: انطلاق مجلس الأعمال المصري البيلاروسى بالعاصمة الإدارية الجديدة غدا

كتب محمد الجالى

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو، معربا عن سعادته حفاوة الاستقبال خلال زيارة الرئيس السيسى عام 2019.

وقال السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية بمصر الجديدة أن اللقاءات الأخيرة أعطت دفعة قوية للعلاقات وخاصة الإنتاج المشترك وخاصة منتجات التصنيع.

وأكد الرئيس السيسى، أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للتشاور السياسى فضلا عن مذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لإنشاء لجنة رفيعة المستوى والبرنامج التنفيذى فى مجال التعليم العالى والتعليم ما بعد الجامعى ومذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصرى والبنك الوطنى البيلاروسى واتفاقية للتعاون والدعم المتبادل للجمارك

كما أعلن الرئيس السيسى عن عقد مجلس الأعمال المشترك غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودعا الرئيس القطاع الخاص فى بيلاروسيا للاستثمار فى مصر .

كما استعرض السيسى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروعات القومية الكبرى وخاصة قناة السويس ومجال البتروكيماويات وسعى مصر إلى تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.

وأكد السيسى انه عقدت جلسة مشاورات بناءة حيث تم التطرق خلالها لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا رغبتنا فى تعميق وتطوير آفاق التعاون بين البلدين، كما اتفقنا على أهمية تعزيز العلاقات، والارتقاء بها إلى مستوى أرحب ووصول إلى مرحلة العلاقة للشراكة الاستراتيجية .

وقال الرئيس، إن المباحثات تناولت أيضًا أوجه التعاون الاقتصادى وكيفية العمل على زيادة التبادل التجاري.