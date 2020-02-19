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السياحة والآثار: متحف المنيا الآتونى فى طريقة للافتتاح قريبا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:51 م
السياحة والآثار: متحف المنيا الآتونى فى طريقة للافتتاح قريبا الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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افتتح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور أندرياس جيرجين مدير عام الشؤون الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية، الاجتماع الأول للجنة تيسير أعمال استكمال بناء وتجهيز متحف المنيا تمهيدًا لافتتاحه، بحضور الدكتورة فريديريك زايفرد مديرة المتحف المصرى ببرلين، والسفير ماجد مصلح المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار، وأعضاء اللجنة. 
 
وخلال الافتتاح رحب وزير السياحة والآثار بأعضاء اللجنة، موجهًا بضرورة تحديد جدول زمنى مفصل للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمتحف وجدول آخر للعرض المتحفى؛ قبل نهاية شهر فبراير لعرضهما ومناقشة كافة البنود بهما في الاجتماع الثانى للجنة.
 
وخلال الاجتماع رحب الجانب الألمانى بالمساهمة فى إعداد الملف الخاص بإدراج منطقة تل العمارنة الأثرية على قائمة التراث العالمى باليونيسكو. 
 
جدير بالذكر أن مصر والمانيا كانتا قد وقعتا اتفاقية تعاون بين البلدين يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل استكمال أعمال تأسيس متحف المنيا بمقدار 2 مليون يورو كمرحلة أولى والتى أقرها البرلمان الألمانى ( البوندستاج) من إجمالى تمويل يمكن أن يصل إلى 10 مليون يورو.
 
وقد حرص الجانب الألمانى على تمويل هذا المشروع الذى يتسق مع أولويات الحكومة المصرية ويعتبر نموذجا جديدًا للدعم الحكومى الألماني للمشروعات الثقافية المصرية فى إطار المساهمة فى تنمية محافظات الصعيد.
 
وتفقد وفد من وزارة الخارجية الألمانية، أمس الثلاثاء، مشروع إنشاء المتحف الآتونى بمنطقة شرق النيل، يرافقه الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حيث أجرى الوفد جولة ميدانية داخل المتحف، لمشاهدة ورصد جميع الأعمال التى تم الانتهاء منها.
 
ضم الوفد الدكتور أندرياس جورجن،رئيس قطاع الشئون الثقافية والتواصل بوزارة الخارجية الألمانية، والدكتور هيرمان بارتسينجر، رئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي، وباربارا فوس، مسئول العلاقات الثقافية والتعليمية والإعلامية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، وأيلكه كيرال، رئيس قسم الثقافة والتعليم بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والدكتورة فريدريكا زيفرند، مدير متحف برلين، ريجينا وشولدز مدير متحف هيلدسهايم الألمانى.

 


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