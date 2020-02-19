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السعودية.. وكيل إمارة حائل يجتمع باللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:10 ص
السعودية.. وكيل إمارة حائل يجتمع باللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة عادل بن صالح آل الشيخ
وكالات

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اجتمع وكيل إمارة منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، عادل بن صالح آل الشيخ،  بصالة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة اليوم باللجنة التنفيذية للتوطين مع الجهات ذات العلاقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء مناقشة توطين بعض الأنشطة والمهن في المنطقة وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية، واستعراض الأنشطة الخاصة بالتوطين ومناقشة آلية النسب للمهن والأفراد والمؤسسات.

كان مركز المعلومات الوطنى أعلن تعديلات وترقية جوهرية على نظام الجواز السعودى، وحسب صحيفة عاجل السعودية التعديلات شملت ثلاثة إجراءات، وهي:

أولًا: حذف اشتراط وجود الهوية الوطنية عند إصدار الجواز لمن يبلغ من العمر 15 عاما.

ثانيًا: تعديل إجراء إصدار تصاريح السفر، بإلغاء إمكانية إصدار تصريح سفر للأنثى التي يبلغ عمرها أكبر من 21 عامًا، والمتزوجة التي يبلغ عمرها 18 عامًا.

ثالثًا: إظهار حالة الموافقة للأم والأب عند إصدار وتجديد وإلغاء الجواز، وعند إصدار تصريح سفر للأولاد ممن تبلغ أعمارهم أقل من 18 عامًا.

وكانت قد أكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، لكل المقيمين، أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها، مشددة أن عدم الالتزام بتجديد الهوية يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظاماً، التي تصل إلى الإبعاد.

وذكرت "الجوازات السعودية " أن عقوبة عدم تجديد "هوية مقيم" في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها (500 ريال)، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعَف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها (1000 ريال)، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة يجرى إبعاد المخالف عن البلاد.


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