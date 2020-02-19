سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 5 سنوات لرئيس الوحدة المحلية بالشرقية و3 موظفين لتزوير تراخيص بناء

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:44 م
السجن 5 سنوات لرئيس الوحدة المحلية بالشرقية و3 موظفين لتزوير تراخيص بناء محكمة - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة سالم، بمعاقبة رئيس وحدة المحلية بالنكارية و3 موظفين بالسجن خمس سنوات لقيامهم بتزوير تراخيص بناء و محررات رسمية و الحبس سنة للمتهمان المحرر لصالحهم التراخيص بغرض تسهيل بناء برج مخالف.

واتهمت النيابة المذكورين بأنهم فى غضون 2012،  قاموا من الأول إلى الربع بصفتهم موظفين عموميين الأول " ا. م " مشرف وحدة المحلية بالنكارية،  والثانى " م . ع " رئيس القسم الهندسى و الثالث " ا. ف "  سكرتير الوحدة و الرابع " ا. ع " رئيس الوحدة،  ظفروا بالمتهمين من الخامس إلى السابع بدون وجه حق و بربح و منفعة من عملهم بان أصدورا أورنيك تراخيص البناء و قاموا بتزوير محررات رسمية " الرسم الهندسي،  اورنيك ترخيص،  خطاب توصيل كهرباء " منسوب لجهة عملهم.

واستندات المحكمة فى القضية رقم 1129 لسنة 2019،  فى حكمها الى أن المتهم الأول " ا.م " وهو المشرف الفنى السابق بالوحدة المحلية بالنكارية، اصطنع رخصة رقم 65 لسنة 2012،  لصالح المتهمين من الخامس الى السابع، للبناء على ارض زراعية، بقصد التربح من الوظيفة، وقام بالتزوير بخط اليد نموذج إصدار تراخيص وكذا بيانات صلب الرسم الهندسى وبيانات صلب توصيل تيار كهربائي، والمتهم الثانى " م . ع " رئيس القسم الهندسى وقع بخط اليد على أورنيك التراخيص والرسم الهندسي، وقام الثالث " ا. ف " سكرتير الوحدة المحلية، بكاتبة بخط اليد و التوقيع على التراخيص المزورة،  هو الرابع " ا. ع " رئيس الوحدة المحلية، والذين اتفقوا و تعانوا على إصطناع رسم هندسى و أورنيك تراخيص وخطاب توصيل تيار كهربائى لصالح المتهتمين لتربح من وظيفتهم.

يذكر أن "اليوم السابع" رصد فى تحقيق صحفى، ظاهرة تحول ارضى الزراعية المتاخمة لحدود مدنية الزقازيق أبان ثورة 2011 إلى أبراج شاهقة الارتفاع، معظمها بتراخيص مزورة من الوحدة المحلية والتى أحليت للنيابة العامة ، حيث تم البناء عليها بطريق عشوائية،  دون أى مراعاة لشروط البناء والتخطيط العمرانى أو توفير مرافق،  حيث لهث رجال الأعمال بمعاونة أصحاب النفوذ خلال فترة الانفلات الأمنى على البناء التى كانت تتم معظمها فى ساعات الليل المتأخرة بعيد عن أعين الرقابة،  و الذى خلف أبراجًا مخالفة لشروط البناء سواء من بناء طوابق بدون تراخيص،  فضلاً عن وضيق الشوارع الذى لا يتعدى عرضه أقل من 5 أمتار،  فى حين أن أقل برج فيه يتجاوز 15 طابقًا،  والذى سينذر بكارثة خلال السنوات المقبلة.

وقال محافظ الشرقية، إنه أصدر قرارًا بوقف جميع تراخيص البناء فى هذه المنطقة لكونها عشوائية، وسبق وأن أحيل أكثر من 1200 رخصة بناء ثبت أنها مزورة إلى النيابة العامة، وكذلك مسئولى الوحدة المحلية وتم حبس بعضهم على ذمة تلك القضايا،  فضلاً عن صدور قرارات إزالة لتلك المخالفات.


الشرقية

اخبار الشرقية

الغشام

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة