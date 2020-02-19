"الزراعة" تحدد حزمة توصيات لحدائق الحلويات لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها

ينشر " اليوم السابع"، عدد من التوصيات والارشادات الفنية التى تقدمها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية لمزارعى الفاكهة ، بناءا تعليمات المهندس محمود عطا رئيس الإدارة ، خلال الشهر الجارى ، وتشمل التوصيات حدائق الحلويات ( المشمش - الخوخ – البرقوق ) .. وهى كالاتى

المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.

- التخلص من الحشائش و جمع النواشف و من أوراق متساقطة جافة و نواتج تقليم خارج المزرعة.

- يتم رش البوراكس بمعدل مرتين قبل و بعد العقد.

- استكمال دهان الجذوع بالبلاستيك للحماية من أشعة الشمس و عدم خف الأزهار خلال فترة التزهيرو الخف يكون للثمار فقط و ذلك حسب عمر الشجرة.

وعن طرق التسميد في الرى بالتنقيط..

- الرية الأولى : 2كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم للفدان

- الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك + 2 لتر حامض كبريتيك للفدان

- الرية الثالثة: 3 كجم بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

- الرية الرابعة: 1كجم من العناصر الصغرى ( حديد- زنك – منجنيز ) للفدان

وعن برنامج الرى

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري ) 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة .

وعن برنامج المكافحة لحدائق الحلويات ..

- مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقي برش المبيد الحشري المناسب .

- مكافحة حفار ساق الخوخ و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم3 /لتر + مادة ناشرة 1/2سم3/ لتر ماء بعد إجراء التقليم.

- رش البياض الدقيقى و الآشنات كوسيد 300جم/ 200لتر ماء + توبسين 120جم / 200 لتر ماء و يفضل الرش قبل التزهير.

- مكافحة تثقب أوراق البرقوق و المشمش برش دولف بمعدل 50سم3/ 100 لتر ماء.