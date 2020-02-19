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"الزراعة" تحدد حزمة توصيات لحدائق الحلويات لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:00 ص
"الزراعة" تحدد حزمة توصيات لحدائق الحلويات لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها مشمش
كتب عز النوبى

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 ينشر  " اليوم السابع"،  عدد من التوصيات والارشادات الفنية  التى تقدمها  الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية  لمزارعى الفاكهة ، بناءا تعليمات المهندس محمود عطا رئيس الإدارة ، خلال   الشهر  الجارى ، وتشمل  التوصيات حدائق الحلويات ( المشمش - الخوخ – البرقوق ) .. وهى كالاتى

 المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.

- التخلص من الحشائش و جمع النواشف و من أوراق متساقطة جافة و نواتج تقليم خارج المزرعة.

- يتم رش البوراكس بمعدل مرتين قبل و بعد العقد.

- استكمال دهان الجذوع بالبلاستيك للحماية من أشعة الشمس و عدم خف الأزهار خلال فترة التزهيرو الخف يكون للثمار فقط و ذلك حسب عمر الشجرة.

 وعن طرق  التسميد في الرى بالتنقيط..

- الرية الأولى : 2كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم للفدان

- الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك + 2 لتر حامض كبريتيك للفدان

- الرية الثالثة: 3 كجم بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

- الرية الرابعة: 1كجم من العناصر الصغرى ( حديد- زنك – منجنيز ) للفدان

وعن برنامج الرى

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري ) 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة .

 وعن برنامج المكافحة لحدائق  الحلويات ..

- مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقي برش المبيد الحشري المناسب .

- مكافحة حفار ساق الخوخ و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم3 /لتر + مادة ناشرة 1/2سم3/ لتر ماء بعد إجراء التقليم.

- رش البياض الدقيقى و الآشنات كوسيد 300جم/ 200لتر ماء + توبسين 120جم / 200 لتر ماء و يفضل الرش قبل التزهير.

- مكافحة تثقب أوراق البرقوق و المشمش برش دولف بمعدل 50سم3/ 100 لتر ماء.

 


 



 


حدائق الفاكهة

المشمش

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