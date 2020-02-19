كابول(أ ش أ)

أمر الرئيس التنفيذى لأفغانستان عبد الله عبد الله، وزارة الداخلية بإصدار قرار بمنع أعضاء مفوضية الانتخابات من مغادرة البلاد، وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن القرار ينص على منع رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات المستقلة ولجنة الشكاوى الانتخابية المستقلة، بما في ذلك رؤساء الأمانات ونوابهم، من مغادرة البلاد.

وأشارت القناة إلى أنه بعد ساعات من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل مفوضية الانتخابات المستقلة وفوز الرئيس الحالي عبد الله غاني بفترة ولاية جديدة، أعلن عبد الله تشكيل حكومة شاملة، واعتبر أن القرارات المتعلقة بالأصوات المتنازع عليها غير قانونية، وأن نتائج مفوضية الانتخابات تعد بمثابة انقلاب على الديمقراطية وخيانة وطنية. وكانت النتائج النهائية للانتخابات قد كشفت فوز غانى بعد حصوله على 50.6% من الأصوات، وحصول عبد الله على 39.52% من الأصوات، وفقا لبيانات مفوضية الانتخابات المستقلة.

وانطلقت الانتخابات الأفغانية، سبتمبر الماضى، وأعلنت رئيسة اللجنة المستقلة للانتخابات الأفغانية، حواء علم نورستانى، في مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إن 4041 مركز اقتراع فتح في جميع أنحاء البلاد، ودعت الشعب إلى ممارسة دوره في تشكيل مصير أفغانستان من خلال المشاركة في الانتخابات.

واعترفت نورستانى، بأن أفغانستان تمر بلحظة تاريخية وأنه ينبغي على الأفغان أن يتكاتفوا من أجل خلق "هذا التاريخ".. مضيفة أن جميع العمليات تمضي قدما بطريقة جيدة".

وكانت حركة طالبان حذرت نحو 9,6 مليون ناخب بضرورة الابتعاد عن مراكز الاقتراع.. فيما نشرت أفغانستان أكثر من 100 ألف جندي وشرطي، لحراسة مراكز الاقتراع.