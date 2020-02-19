وأشارت القناة إلى أنه بعد ساعات من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل مفوضية الانتخابات المستقلة وفوز الرئيس الحالي عبد الله غاني بفترة ولاية جديدة، أعلن عبد الله تشكيل حكومة شاملة، واعتبر أن القرارات المتعلقة بالأصوات المتنازع عليها غير قانونية، وأن نتائج مفوضية الانتخابات تعد بمثابة انقلاب على الديمقراطية وخيانة وطنية.

وكانت النتائج النهائية للانتخابات قد كشفت فوز غانى بعد حصوله على 50.6% من الأصوات، وحصول عبد الله على 39.52% من الأصوات، وفقا لبيانات مفوضية الانتخابات المستقلة.