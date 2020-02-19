الرئيس التركى السابق ينتقد سياسات الحزب الحاكم برئاسة ٍأردوغان

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انتقد الرئيس التركى الاسبق عبد الله جول، سياسات حزب " حزب العدالة والتنمية " الحاكم فى تركيا ، معربا عن رفضه لهذه السياسات، وقال جول ـ فى تصريحات بثتها قناة العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن الحزب حاد عن مبادئه الأساسية التى اختاره الناخبون من أجلها، وأضاف أن حزب "العدالة والتنمية" كان مثالا خلال ولاية حكمه الأولى عام 2002، إلا أن الأمور تغيرت لأن الحزب ابتعد عن نهجه الديمقراطي.

وشدد الرئيس التركى السابق، على ضرورة عودة الحزب إلى مبادئه الأساسية، وعودة البرلمان التركى إلى نشاطه التشريعى السابق، مشيرا إلى أن تغيير النظام التركى ومنحه صلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب أردوغان بموجب إصلاح دستورى على حساب البرلمان والحكومة، أضعف البرلمان بشكل كبير وجعله برلمانا "شكليا".

و فى ذات السياق، كان الرئيس التركى الأسبق عبد الله جول، قد شدد على ضرورة التعامل مع العلاقات التركية المصرية بعناية فائقة بما يتجاوز القضايا اليومية، وأن يكون لها موقع مهم للغاية فى مصلحة البلدين، معربا عن أمله أن يكون هناك فى نهاية المطاف طريقة لإعادة الأوضاع لما ينبغى أن تكون فيه.

وأكد الرئيس التركى الأسبق فى حوار صحفى، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة ألا تتحول العلاقات مع الشعوب والدول إلى عداء كبير، مشيرا إلى أن هذه الأزمات والمشكلات هى أزمات نابعة عن السياسات غير الموفقة وغير الحكيمة لحكومات دول منطقة الشرق الأوسط، معربا عن حزنه فى أن تصل العلاقات مع مصر والسعودية إلى هذا الحد أمر محزن للغاية.