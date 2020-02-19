الداخلية تضبط 27 قطعة سلاح وتنفذ 56 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى، 127 قضية مخدرات وتنفيذ 56412 حكم قضائى متنوع" فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ( 27 قطعة سلاح نارى، بحوزة 25 متهم) بينها بندقية آلية و3 بنادق خرطوش و2 طبنجة و21 فرد محلى و1559 طلقة مختلفة الأعيرة و181 قطعة سلاح أبيض.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (56412) حكم قضائى متنوع، بينها 176 حكم جناية، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (127) قضية مخدرات بحوزة (135) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 4,945 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت ( 2,350 كيلو جرام)وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 432 جرام ) و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 231 جرام ) وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 10 جرام )وكمية من البودرة المخدرة وزنت ( 164 جرام ) وكمية من مخدر الفودو وزنت (190 جرام) وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (747 جرام)و (3680) قرص مخدر ، وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (20) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (16) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط (415) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغف بسرقتها تم إعادة (دراجة نارية) وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (29574) مخالفة مرورية، وفِي مجال فحص السائقين تم فحص (72) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.