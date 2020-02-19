سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 27 قطعة سلاح وتنفذ 56 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:30 م
الداخلية تضبط 27 قطعة سلاح وتنفذ 56 قطعة سلاح خلال 24 ساعة سلاح-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى، 127 قضية مخدرات وتنفيذ 56412 حكم قضائى متنوع" فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 
ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ( 27 قطعة سلاح نارى، بحوزة 25 متهم) بينها بندقية آلية و3 بنادق خرطوش و2 طبنجة و21 فرد محلى و1559 طلقة مختلفة الأعيرة و181 قطعة سلاح أبيض.
 
وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (56412) حكم قضائى متنوع، بينها 176 حكم جناية، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (127) قضية مخدرات بحوزة (135) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 4,945 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت ( 2,350 كيلو جرام)وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 432 جرام ) و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 231 جرام ) وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 10 جرام )وكمية من البودرة المخدرة وزنت ( 164 جرام ) وكمية من مخدر الفودو وزنت (190 جرام) وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (747 جرام)و (3680) قرص مخدر ، وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (20) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (16) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
 
وأثمرت الجهود فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط (415) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغف بسرقتها تم إعادة (دراجة نارية) وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (29574) مخالفة مرورية، وفِي مجال فحص السائقين تم فحص (72) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
 
 
 

حملات امنية

السلاح

مخدرات

اخبار الحوادث

تنفيذ الاحكام

قطعة سلاح

أخبار عاجلة

أخبار الحوادث

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة