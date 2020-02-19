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الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:30 م
خالد صلاح
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الجيش الصومالى يعلن إحباط هجوم لحركة "الشباب" على قاعدة عسكرية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:03 م
الجيش الصومالى يعلن إحباط هجوم لحركة "الشباب" على قاعدة عسكرية الجيش الصومالى
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أعلن الجيش الصومالى، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم لحركة "الشباب" المتطرفة على قاعدة عسكرية بإقليم "شابيلى السفلى" ، وأوضح الجيش -فى بيان نقل عنه راديو "شابيلي" الصومالي- أن الحركة هاجمت قاعدة "الساليني" الواقعة على بعد 30 كيلومترا من قرية "قوريولي" بسيارة مفخخة قبل أن يحاول عدد من المسلحين اقتحام القاعدة.
 
وصرح الجيش، أن القوات تمكنت من صد الهجوم وإجبار المسلحين على الانسحاب، مؤكدا وجود ضحايا لكن دون ذكر عددهم.
 
من جانبها، أعلنت حركة الشباب، مسؤوليتها عن الهجوم زاعمة تمكنها من قتل عدد من الجنود والاستيلاء على كميات من الأسلحة.
 
يشار إلى، أن حركة "الشباب" تسيطر على عدد من القرى بالمنطقة بعدما فقدت السيطرة على قرى رئيسية. وخسرت الحركة معظم مناطق السيطرة بما فيها العاصمة مقديشيو بعد هزيمة مسلحيها على يد قوات الجيش مدعومة بقوات بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال (أميصوم).
 
و كانت الشرطة الصومالية ، قد قالت، إن مسلحين قتلوا صحفيا تلفزيونيا وإذاعيا فى منطقة أفجوى يوم الأحد الماضى. 
 
وقال النقيب عبد القادر حسن ، قائد شرطة أفجوي،  إن النار أطلقت عدة مرات على عبد الولى على حسن (25 عاما) وإنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله للمستشفى.
 
ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن هذه الجريمة التى وقعت فى أفجوى التى تقع على بعد 25 كيلومترا خارج العاصمة مقديشو.
 
وأدانت نقابة الصحفيين بالصومال الجريمة ودعت إلى إجراء تحقيق سريع.
 
وقال عبد الله أحمد أمين الأمين العام للنقابة "ندعو الحكومة الاتحادية الصومالية والسلطات المحلية .. إلى تقديم القتلة للعدالة".
 

الصومال

الجيش الصومالى

حركه الشباب الصوماليه

هجوم ارهابى

قاعده عسكريه

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